Telefonate, messaggi, audio e videochiamate. Come potremmo stare senza? I social sono diventati la nostra realtà e spesso preferiamo i messaggi ad una conversazione faccia a faccia. Non si tratta di maleducazione, ma semplicemente di mancanza di tempo o di distanze che non permettono di prendere un caffè insieme. L’universo digitale ha stravolto le nostre vecchie abitudini e ci semplifica la vita come forse non avremmo mai immaginato. Abbiamo sempre bisogno del cellulare e ci sentiremmo persi se non lo trovassimo in borsa o in tasca. Il telefonino è diventato fondamentale nella nostra quotidianità ed ecco perché bisogna scegliere l’operatore telefonico più adatto alle nostre esigenze.

A differenza del passato, le tariffe sono molto convenienti e abbiamo un’ampia scelta tra numerose promozioni. È per questo motivo che i nostri esperti di tecnologia hanno confrontato le offerte attive per aiutare i nostri Lettori a fare la scelta migliore.

La ricerca analisi si è basata sulle chiamate e sui messaggi disponibili, ma soprattutto sul numero di gigabyte previsti. In questo modo, ciascuno potrà fare la scelta che ritiene migliore in base alle proprie esigenze di vita o professionali.

Da 50, 80 o 100 gigabyte ecco le offerte telefoniche più convenienti e le occasioni da cogliere al volo

Cominciamo da una compagnia ormai molto famosa e utilizzata da tantissimi utenti e appassionati di smartphone e tecnologia, Ho Mobile. Questo nuovo operatore fa parte di Vodafone e negli ultimi anni le sue offerte hanno dato filo da torcere a tanti concorrenti.

Partiamo dalla prima tariffa, quella da euro 5,99 che comprende 50 GB (gigabyte), minuti ed SMS illimitati.

Questa offerta è rivolta a chi proviene dagli operatori Fastweb, Iliad e da altri cosiddetti MVNO, cioè Operatori virtuali di rete mobile.

La seconda offerta di Ho Mobile è da euro 7,99 e si distingue dalla precedente perché qui il numero di GB è di 120.

L’ultima offerta di Ho. Mobile è da euro 6,99 e stavolta riguarda i numeri nuovi. Prevede chiamate e SMS senza limiti, oltre a 50 GB.

Passiamo ad un operatore abbastanza recente, Kena Mobile che offre tariffe interessanti e molto concorrenziali. La prima da euro 7,99 si rivolge ai nuovi numeri e offre 50 GB, minuti e chiamate illimitati.

La seconda sempre da euro 7,99 ha chiamate e SMS illimitati, 130 GB ed è riservata a chi proviene da Iliad, Poste ed altri MVNO.

Very Mobile e Iliad

Da 50, 80 e 100 gigabyte, vediamo ora altri due operatori telefonici molto apprezzati per le loro tariffe vantaggiose.

Iniziamo con le 2 tariffe di Very Mobile destinate ai nuovi numeri e rispettivamente da euro 5,99 e 7,99. Entrambe hanno chiamate e messaggi illimitati ma cambiano i gigabyte disponibili, 50 nel primo e 100 nel secondo caso.

Concludiamo con Iliad, che negli anni più recenti ha riscosso un grande successo.

Le sue principali tariffe attualmente attive risultano essere due, di cui la prima da euro 7,99 con chiamate e messaggi senza limiti e 80 GB. La seconda, invece, è da euro 9,99 e offre 120 GB, SMS e chiamate no limits. Tutte e due le offerte di Iliad si rivolgono a tutti indistintamente, senza differenze relative all’operatore di provenienza.