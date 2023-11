Vuoi comprare un Gratta e Vinci da 10 euro e andare a colpo quasi sicuro? Allora, tra i tanti venduti, dovresti puntare su questi 2

Ogni mese esce un nuovo Gratta e Vinci che va ad arricchire la già grossa disponibilità di lotterie istantanee a disposizione. Ce ne sono di ogni prezzo. Molti non sanno, però, che a parità di costo, ci possono essere dei Gratta e Vinci con più probabilità di vincita. Ecco i migliori di quelli a 10 euro.

“Buongiorno, invece del resto, mi dà un Gratta e Vinci da tot euro?”. Quante volte avremo sentito, al bar, una persona pronunciare questa frase al cassiere. Si va a prendere il caffè e, magari, invece dei 3-4 euro di resto, ci si fa dare un Gratta e Vinci.

Sperando che un colpo di fortuna ci sistemi, se non per la vita, almeno per qualche mese. Perché vincere premi consistenti è molto difficile. Diverso è il discorso per quelli minori, anche se non tutti i Gratta e Vinci offrono le stesse probabilità. Ce ne sono alcuni, a parità di prezzo, infatti, che ci danno possibilità maggiori, rispetto ad altri. Vuoi comprare un Gratta e Vinci da 10 euro, ma non sai quello con più probabilità? Ecco la risposta.

Non tutti offrono le medesime probabilità di vincita. Ecco quali sono per ognuno

Vediamo, allora, le varie percentuali per ogni Gratta e Vinci da 10 euro presente sul mercato. Ci riferiamo a quelle che garantiscono di portarsi a casa premi superiori ai 10 euro, ovvero al costo della giocata. Partiamo da New Bonus Tutto per Tutto con 1 biglietto ogni 7,59 che vince dai 20 euro in su.

Meglio è Il Miliardario Mega con 1 biglietto ogni 7,21. Il Nuovo 50X? Solo 1 tagliando ogni 9,19. Quanto a Super Numerissimi siamo a 1 biglietto ogni 7,69, mentre è peggiore il dato di Oro 24 Carati che ha 1 Gratta e Vinci vincente ogni 8,36. Ricordiamo che stiamo parlando di premi superiori ai 10 euro giocati.

Vuoi comprare un Gratta e Vinci da 10 euro con la miglior probabilità di farti vincere? Punta su questi due

Proseguiamo con Bonus Tutto per Tutto che ha 1 biglietto ogni 7,76 vincente premi superiori ai 10 euro. Il Re Vincente? Non male il suo 1 biglietto ogni 6,80. Leggermente peggio è Sfinge D’Oro con 1 Gratta e Vinci ogni 6,84 vincente premi superiori al costo della giocata. Vediamo gli ultimi quattro. Il Villaggio di Natale è a 1 ogni 7,90, mentre Ricco Natale vanta 1 biglietto ogni 6,39.

E veniamo ai due migliori. A partire da Turbo Cash che ha 1 biglietto ogni 6,17 vincente. Esattamente come Sotto il Sole dove 1 biglietto ogni 6,17 vince dai 20 euro in su. Ebbene, anche a distanza di mesi, questi ultimi due continuano ad essere i migliori di tutti.