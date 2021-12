Ci sono certi odori, sapori e sentori che risvegliano dei ricordi. Questa sindrome prenderebbe il nome dallo scrittore Marcel Proust, che proprio descrisse questo straordinario fenomeno. Tutti, prima o poi, assaggiando un particolare cibo o sentendo una profumazione precisa si lasciano andare a ricordi del passato e dell’infanzia.

È come sfogliare un vecchio album di foto, dove le immagini scorrono nella nostra mente, emozionandoci e portandoci in un mondo parallelo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un po’ come il Natale dove le essenze, il profumo delle pietanze, l’odore delle candele inebriano i nostri sensi e fanno rivivere quell’atmosfera magica che si ripete ogni anno.

La casa è invasa, così, da profumi inebrianti e gradevoli, che spesso nascondono e coprono preparazioni in cucina, come la frittura o la cottura di broccolo e uova. In generale, quando entriamo in casa, ritrovare odori caratteristici del periodo mette sicuramente di buon odore e ci fa sentire più soddisfatti.

In fondo, non è indispensabile usare deodoranti chimici e vari spray, potremmo semplicemente utilizzare prodotti casalinghi e genuini.

Altro che incenso e oli essenziali, per avere una casa che profuma a Natale scegliamo questi ingredienti naturali

Molti distribuiscono in vari angoli della casa diversi tipi di porta incenso ed anche diffusori di essenze, per rendere piacevole l’aria degli ambienti di casa.

In realtà, basterebbe usare anche solo pochi cucchiai di questa incredibile spezia, che sprigionerà una profumazione straordinaria in poco tempo.

Ma non è l’unico rimedio casalingo, infatti, altro che incenso e oli essenziali, per avere una casa che profuma a Natale scegliamo questi ingredienti naturali, per rivivere l’emozione delle feste.

Una delle prima possibili soluzioni potrebbe essere preparare dei biscotti o cookies di pan di zenzero, elemento tipico del periodo, in più potremo anche mangiarlo a fine pasto o a merenda.

Dopo averli preparati, disponiamoli in delle simpatiche ceste decorate, nelle stanze, per diffondere il profumo intenso che emanano.

Inoltre, sulle porte e sopra i mobili, creiamo delle composizioni profumate a tema natalizio con foglie di eucalipto, muschio fresco e aghi di pino, utili a deodorare casa con delicatezza.

Infusi e candele fai da te

Un’altra idea efficace consiste nel preparare un infuso, che poi potremo anche versare negli umidificatori dei termosifoni. Basterà fare bollire in un litro d’acqua una stecca di vaniglia, una mela tagliata a tocchetti, e mezzo limone spremuto. Lasciamo bollire per qualche minuto e in breve tempo la casa avrà un profumo invidiabile.

Invece, per avere anche un effetto coreografico, recuperiamo delle vecchie candele, scaldiamole a bagnomaria, senza stoppino. Versiamo la cera negli stampini in silicone, inserendo lo stoppino e aggiungendo le bucce degli agrumi essiccate.