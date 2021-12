Oltre ai regali, per le festività dobbiamo preparare una lunga serie di spazi, soprattutto se intendiamo accogliere amici e familiari in casa nostra. Il problema è che decorare la casa con gli addobbi preconfezionati può essere un vero e proprio salasso. Delle semplici ghirlande sono ormai diventate costose, come anche palline e alberi di Natale. Se poi si parla di preparare il tavolo per il cenone o il pranzo di Natale, i prezzi salgono ancora di più. Fortunatamente, ci sono tanti piccoli accorgimenti che possiamo prendere per ottenere una tavolata da rivista patinata. Altro che i soliti segnaposto, è questa la decorazione natalizia fai da te davvero d’effetto.

Non un semplice tovagliolo

Invece di andare alla ricerca di costosi portatovaglioli, possiamo ingegnarci dandogli una forma originale. L’abbiamo visto nei ristoranti di lusso, ma nulla ci impedisce di raggiungere lo stesso effetto anche a casa. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono i nostri tovaglioli, che possono essere anche in carta, ma preferibilmente in tessuto. Dopotutto, non avremmo bisogno di cambiarle ogni anno, basta realizzare una forma diversa. Ovviamente, una forma a tema natalizio sarebbe la scelta più indicata. Per questo, possiamo cimentarci nella realizzazione di tanti deliziosi alberelli realizzati coi tovaglioli da esporre su ogni piatto.

Cominciamo piegando il tovagliolo a metà. Otterremo così un rettangolo, pieghiamolo nuovamente su sé stesso formando un quadrato. Giriamo leggermente il tovagliolo con le punte di tutti i lembi liberi rivolte verso di noi. Dobbiamo infatti essere in grado di portare la punta di ogni lembo verso la punta opposta, e cioè verso l’alto. Compiamo questa operazione per tutti e quattro i lembi, lasciando una piccola distanza fra una punta e l’altra.

Poi, capovolgiamo il tovagliolo così come lo abbiamo disposto. Avremo davanti a noi una sorta di triangoli. Prendiamo l’angolo a sinistra e facciamolo coincidere con la metà del lato destro. Facciamo la stessa cosa con l’altro e avremo ottenuto un rombo piuttosto stretto.

Altro che i soliti segnaposto, è questa la decorazione natalizia fai da te davvero d’effetto

Capovolgiamo nuovamente il tovagliolo e tutte queste strane pieghe cominceranno ad avere senso. Infatti, ci troviamo di fronte a un albero di Natale quasi completo.

Non ci resta che prendere ogni punta rimasta al centro e tirarla verso l’alto creando tanti piccoli triangoli l’uno sull’altro, un po’ come quelli che disegnavamo da bambini per realizzare un albero di Natale. Una volta fatto inseriamo ciascuna punta sotto la base del triangolo sopra di essa, ed ecco fatto.

Abbiamo realizzato uno stupendo albero di Natale a cui possiamo aggiungere qualche piccolo accessorio, come un fiocco in cima.

