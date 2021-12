Quando pensiamo a come abbellire il balcone, il terrazzo o il giardino con del verde, probabilmente la nostra prima idea sono le piante fiorite.

Sembra che non si possa proprio fare a meno di questi petali colorati, profumati e vistosi, soprattutto in inverno, per smorzare il grigiore del clima rigido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo la nostra scelta può ricadere sul ciclamino, sulla Stella di Natale, sull’Elleboro oppure su queste piante incantevoli che sbocciano a gennaio.

In realtà, esiste un’altra pianta che racchiude in sé tutta la magia dell’inverno e che è unica non tanto per i fiori quanto per le sue foglie. Andiamo a scoprire questa meraviglia della botanica nell’articolo di oggi.

Altro che fiori colorati, è questa la bellissima pianta dalle foglie particolari che renderà strepitosi i nostri balconi invernali

La nuova protagonista del nostro spazio green potrebbe essere questa piccola sempreverde, ideale anche per chi non ha il pollice verde. Infatti, è rustica, resistente e vuole poche e semplici attenzioni.

Il suo nome è Selaginella kraussiana, una pianta compatta in grado di creare un cuscino erboso il cui vero punto di forza sono le foglie.

Ogni stelo ne conta decide e decine, assomigliano a quelle della felce ma sono più piccole, carnose e squamiformi. Inoltre, il loro colore è il verde scuro punteggiato, sul bordo esterno, dal bianco vivo.

Questo dettaglio rende la Selaginella kraussiana perfetta per l’inverno, perché sembra sempre spruzzata da una piccola quantità di soffice neve.

Quindi, altro che fiori colorati, è questa la bellissima pianta dalle foglie particolari che renderà strepitosi i nostri balconi invernali.

La coltivazione

Quest’aspetto sarebbe davvero molto semplice da curare.

La Selaginella kraussiana, quando coltivata in vaso, preferisce un alloggio in terracotta che permette alle sue radici di traspirare facilmente. Questo va riempito con della classica terra, mettendo sul fondo dei sassolini per drenare.

L’ideale sarebbe garantirgli sempre un clima sufficientemente umido. Per questo motivo dovremmo bagnare spesso il terriccio con poca acqua ma da dare spesso, almeno quando non piove.

Inoltre, sarebbe una pianta da posizionare un po’ dappertutto, in balcone, in terrazzo o in giardino. Infatti, non temerebbe l’ombra ma neanche il sole diretto, soprattutto in inverno.

Le uniche due attenzioni da avere sarebbero:

evitare di lasciarla in balia della corrente e quindi sistemarla in un posto riparato;

evitare di lasciarla fuori quando le temperature scendono sotto i 2 gradi circa.

In sostanza, la Selaginella kraussiana è una pianta per tutti, facile da gestire e perfetta per l’inverno.

Approfondimento

Cosa coltivare e piantare nell’orto e nel giardino a dicembre per arricchirli con piccoli frutti succosi e fiori profumati.