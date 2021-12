Da dicembre e per tutto l’inverno abbiamo la possibilità di portare a tavola tante verdure tipiche a foglia verde e stretta.

Le più famose e consumate sono le bietole, dolci e delicate, e gli spinaci, più amari e intensi nel gusto. Con queste possiamo preparare un’infinità di ricette, complesse e articolare oppure semplicissime, con foglioline appena sbollentate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi, bietole e spinaci sono vere e proprie star vegetali, ma il mitico duo può diventare un terzetto con l’aggiunta di quest’altra verdura incredibile.

Faremo la sua conoscenza in questo articolo e in più vedremo come cucinarla per realizzare un contorno semplice, veloce e adatto per carne e pesce.

Non solo bietole e spinaci ma anche questa verdura spartana e gustosa per preparare un contorno coi fiocchi ed economico

Il suo nome scientifico è Brassica Oleracea Acephala, da tutti noi conosciuta comunemente come cavolo nero.

La famiglia d’appartenenza è quella delle crucifere dove troviamo, per esempio, anche il broccolo, il cavolfiore o la verza.

Rispetto a questi, però, il cavolo nero ha due sorprendenti particolarità: emana meno cattivo odore in cottura e ha un sapore più delicato.

Al supermercato o all’ortofrutta, lo troviamo, poi, in mazzi di piccole dimensioni, composti da tante foglie croccanti, verde scuro e crespe. Queste, dopo la cottura, mantengono integra la loro fragranza e sono meno pesanti dei soliti cavoli tondi.

La fase di pulitura

Prima di passare alla nostra ricetta, vediamo come pulire il cavolo nero.

Dobbiamo staccare ogni foglia dal tronco centrale, che non mangeremo, e dobbiamo privarla dei filamenti.

Utilizzando un coltello, incidiamo un pezzettino di costa della foglia, dalla base, e tiriamo i filamenti con movimenti decisi, verso l’alto.

A questo punto, possiamo lavare per bene sotto l’acqua corrente e siamo pronti per la cottura.

Ingredienti

Per quattro persone

tre mazzi di cavoli neri;

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

2 spicchi d’aglio;

un pizzico di peperoncino;

sale quanto basta.

Procedimento

Iniziamo facendo lessare le foglie di cavolo nero in abbondante acqua salata e per circa 8 minuti. A fine cottura, scoliamo per bene e strizziamo delicatamente per eliminare l’acqua in eccesso.

A questo punto, speliamo l’aglio, lo dividiamo a metà e lo mettiamo con l’olio in una padella capiente e antiaderente. Facciamo un leggero soffritto e dopo uniamo il cavolo nero bollito.

Lo ripassiamo in padella per 10 minuti, mescolando spesso e facendo cuocere a fiamma medio-alta.

Infine, a fuoco spento, aggiungiamo il peperoncino e lasciamo riposare per 20 minuti.

Quindi, non solo bietole e spinaci ma anche questa verdura spartana e gustosa per preparare un contorno coi fiocchi ed economico.

Approfondimento

Per un risotto ghiotto non il solito riso ma questo cereale che sazia e che potrebbe ridurre il colesterolo cattivo.