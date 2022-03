In casa abbiamo tanti elettrodomestici, che ci aiutano nel lavoro quotidiano. Oltre ai grandi elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, molto utili sono anche quelli più piccoli. Un termoventilatore per riscaldare il bagno, il phon per asciugare i capelli, il ferro da stiro per eliminare pieghe dai panni, ecc.

Certo gli elettrodomestici sono utili, ma consumano anche molta corrente elettrica e gas. Alla fine dell’anno, ci troviamo con un vero salasso economico. Al normale consumo si aggiungono anche i prezzi che salgono, e allora risparmiare diventa importante.

Molti si chiedono come fare a risparmiare in casa, soprattutto in questo periodo in cui i prezzi tendono ad aumentare a dismisura. Ebbene il modo per risparmiare e utilizzare poco gas e energia elettrica esiste. Certamente la maggior parte degli elettrodomestici utilizza l’energia elettrica. Ma altro che ferro da stiro o asciugacapelli, quelli che consumano di più sono i grandi elettrodomestici.

Gli elettrodomestici più cari in bolletta

In casa abbiamo 3 elettrodomestici che consumano abbastanza corrente. La lavatrice, il frigorifero e l’asciugatrice. Una lavatrice si calcola che ci venga a costare circa 150 euro all’anno.

Anche il frigorifero consuma molto se non altro perché è sempre acceso. I costi sulla bolletta eguagliano quelli della lavatrice. Il segreto per risparmiare con il frigo è di regolarlo alla giusta temperatura di 3 – 4 gradi.

L’asciugatrice è un altro elettrodomestico che consuma molto. Se di classe energetica B, il suo costo annuale sarebbe intorno a 120 euro. Circa 40 euro in meno se di classe A. Oltre a questi 3 elettrodomestici, consumano di più anche il forno e il condizionatore d’aria.

Altro che ferro da stiro o asciugacapelli, è questo l’elettrodomestico che consuma di più e provoca guasti in casa

Ebbene, secondo una statistica mondiale, sembrerebbe che l’elettrodomestico che provoca più danni in casa sia la lavatrice. Si calcolano circa 4.000 incidenti all’anno.

Si tratta di incidenti dovuti alla cattiva manutenzione dell’elettrodomestico. Essendo una statistica mondiale, sono inclusi anche quei Paesi dove i controlli sugli elettrodomestici non sono molto praticati. Per cui sono facilmente soggetti a guasti.

In Italia per fortuna la situazione è diversa, ma gli incidenti si verificano comunque. Anzi il pericolo più grande degli incidenti domestici è legato a cadute su pavimenti e scale. Le donne cadono per lo più sul pavimento, mentre gli uomini dalle scale. Il pavimento e il bagno sono la causa principale degli incidenti domestici per le donne.

In ogni caso, per degli elettrodomestici sempre efficienti, un nostro controllo periodico sarebbe consigliabile.

Approfondimento

Solo pochi conoscono che questo è il problema più pericoloso per una lavatrice da risolvere subito e senza indugi