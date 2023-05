La chimica e il petrolio guidano i ribassi a Piazza Affari. Le attese per le azioni Saras e SOL

In una giornata al termine della quale a livello europeo il settore della chimica e quello dell’oil&gas hanno chiuso in territorio negativo, Saras e SOL hanno chiuso tra le peggiori azioni del Ftse Mib. Quindi, la chimica e il petrolio guidano i ribassi a Piazza Affari, a ma come sono arrivati a questo punto i due settori? Ci arrivano in modo molto diverso visto che da inizio anno il settore della chimica è in forte guadagno (oltre il 35%), mentre quello oil&gas è tra i peggiori con un rialzo frazionale dello 0,9%.

Le azioni Saras vittime del classico rimbalzo del gatto morto?

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 9 maggio in ribasso del 3,01% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,1435 €.

Dopo due sedute consecutive al rialzo come non si vedevano dal 21 marzo, le quotazioni del titolo della famiglia Moratti hanno ripiegato pesantemente a causa della debolezza del prezzo del petrolio. Si rinforza, quindi, la tendenza ribassista che non durava così a lungo dal settembre 2020. Poiché, però, non si vedono ancora segnali di inversione, è molto probabile che il ribasso possa continuare e raggiungere record di longevità che non si vedevano da circa 3 anni.

Rimane, quindi, valido lo scenario ribassista che ha come obiettivo più probabile area 0,98 €. Questo livello è molto importante in quanto già in passato ha visto lo stop dei ribassisti e la ripartenza al rialzo.

La chimica e il petrolio guidano i ribassi a Piazza Affari, ma SOL rimane sempre uno dei migliori titoli azionari da inizio anno: le indicazioni dell’analisi tecnica

Il titolo SOL (MIL:SOL) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 26,55 €, in ribasso del 4,67% rispetto alla chiusura precedente.

Con un rialzo di oltre il 50% queste azioni sono le migliori da inizio anno tra quelle con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro e con scambi giornalieri con controvalore superiore a 1 milioni di euro. Il ribasso del 9 maggio, quindi, non desta grosse preoccupazioni, almeno per il momento. D’altra parte, come si vede dal grafico, le quotazioni potrebbero avere un’occasione di riscatto molto presso in prossimità di area 26,20 €.

Sotto questo livello, però, le azioni SOL potrebbero scendere fino in area 24,55 €, prima, e area 22,90 €, poi.

