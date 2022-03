Molti di noi avvertono costantemente pruriti e fastidi costanti alle orecchie.

Capita spesso di sentire suoni simili a ronzii, acufeni o un fastidioso rumore di fondo. Altre volte, invece, può capitare di avvertire le proprie orecchie ovattate e questo potrebbe creare difficoltà anche al nostro udito.

Pochi lo sanno, ma curare il proprio udito è molto importante anche per garantire lunga vita al cervello. Uno degli aspetti più importanti da questo punto di vista, infatti, è proprio la pulizia delle orecchie e del condotto uditivo.

Molti fanno questi errori che danneggiano l’udito

Uno degli errori più frequenti che le persone fanno quando si puliscono le orecchie è utilizzare i cotton fioc troppo in profondità. Questo piccolo strumento è simile a un tampone e molti lo utilizzano per pulire il proprio condotto uditivo esterno.

In realtà, questo prodotto è fortemente sconsigliato dagli esperti, per un semplice motivo. Il cotton fioc non pulirebbe il canale, ma si limiterebbe a spingere verso l’interno il cerume, fino alla membrana del timpano.

Senza contare che, se usato con troppa forza, il cotton fioc potrebbe causarne lo sfregamento e relative lesioni interne.

Ciò causerebbe la formazione di un vero e proprio tappo di cerume, motivo di tanti fastidi avvertiti alle orecchie.

Altro che cotton fioc, per pulire bene le orecchie ed eliminare il cerume senza rischiare danni sarebbe questa la soluzione migliore

La premessa che tutti dovrebbero tenere a mente è che l’orecchio riuscirebbe a pulirsi in autonomia. In generale, quindi, l’utilizzo di altri prodotti non sarebbe sempre necessario.

Bisogna anche ammettere, però, quanto sia utile soprattutto per chi ha una grande produzione di cerume.

Un prodotto utilissimo

Uno dei migliori metodi per tenere le proprie orecchie sempre pulite è utilizzare degli spray auricolari. Questi, infatti, sarebbero ottimi per detergere l’orecchio, arrivando anche in profondità.

In questo modo, si riuscirebbero ad eliminare gradualmente parti di cerume, evitandone l’accumulo.

Lo spray più diffuso per detergere le orecchie è la soluzione isotonica a base di cloruro di sodio e acqua di mare. Questo, infatti, non si limiterebbe a eliminare i residui di cerume, ma neutralizzerebbe eventuali ristagni di liquidi. Altro che cotton fioc, quindi, perché è meglio optare per prodotti più adatti, come questo.

Spray di questo genere sono molto delicati e, generalmente, possono essere utilizzati anche dai bambini. Ricordiamoci, comunque, di leggere sempre le informazioni riportate sul libretto illustrativo.

Inoltre, sottolineiamo che è importante sottoporsi regolarmente a un controllo dell’udito. L’otorino, infatti, saprà aiutarci e gestire al meglio la nostra situazione.