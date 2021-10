Noi di Proiezioni di Borsa siamo pressoché sicuri che alla domanda: “qual è l’oggetto più sporco?”, la risposta sarebbe: “la tavoletta del water di un bagno pubblico”. Magari non tutti, ma la stragrande maggioranza delle persone è portata, giustamente, a pensare questo.

Abbiamo già parlato in passato di quanti oggetti di uso quotidiano siano pieni di germi e batteri senza rendercene conto. Ma ce n’è uno che li batte davvero tutti. Altro che bagno pubblico e tavoletta del wc il vero oggetto con più germi lo usiamo sempre in auto: il volante.

Il volante della nostra auto è uno, se non il primo, fra gli oggetti più “schifosi” che possano esistere. Se solo ci fermassimo a pensare, ci renderemo conto dell’enormità di schifezze che possono esserci su di esso. Le nostre mani, come ormai risaputo anche “grazie” al periodo che stiamo affrontando, sono veicolo di germi, batteri e impurità.

Quanti di noi, fanno attenzione alla pulizia a fondo del volante? Probabilmente non molti, ed è proprio in questo articolo che cercheremo di far capire l’importanza di ciò. Purtroppo, non bastano salviette umidificate e igienizzanti per pulire bene a fondo il volante della nostra auto.

Questo perché fra i tanti batteri che si annidano nella nostra auto, ci sono quelli dello Staphylococcus. Piccolo mostriciattolo colpevole, tra le altre cose, di infezioni cutanee. Inoltre, chi fuma si ritroverà il volante impregnato di cattivi odori, e chi mangia in auto lo ungerà e sporcherà ancora di più. Più si trascura la pulizia del nostro volante e più i germi e batteri si annideranno in esso e su di esso.

Purtroppo, il volante delle nostre auto non è uguale per tutte, i materiali infatti sono diversi. L’unico modo per assicurarci di pulirlo ed igienizzarlo veramente a fondo è quello di utilizzare prodotti appositi per ogni tipologia.

Come pulire il volante

Volante in plastica

Di solito quelli in plastica quando si sporcano lasciano quella sensazione di “appiccicoso”. Sarà sufficiente inumidire un panno in microfibra con acqua tiepida e passarlo a fondo per sciogliere il “grosso”. Per sanificarlo al meglio, invece, possiamo utilizzare un detergente universale (senza silicone) acquistabile nei negozi oppure crearlo noi stessi. Per il fai da te sarà possibile utilizzare acqua e sapone di Marsiglia.

Volante in pelle

Ci si accorge che il volante in pelle è sporco quando non lo vediamo più lucido e luminoso. Anche in questo caso, se la pulizia viene fatta a cadenza ravvicinata, è sufficiente un panno in microfibra e acqua tiepida. Per quella più profonda, invece, servirà una crema protettiva apposita per materiali in pelle. Evitare assolutamente i prodotti abrasivi che andrebbero a rovinare e macchiare ulteriormente il nostro volante.

Il consiglio è quello di fare una pulizia profonda almeno una volta al mese. Settimanalmente, invece, tenere le classiche salviette umidificate per detergere e sanificare sempre a portata di mano.