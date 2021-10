L’aglio è una pianta bulbosa molto utilizzata nelle cucine di tutto il Mondo. Può essere consumato sia cotto che crudo, e possiede un sapore pungente e un odore inconfondibile. Un alimento dalle origini antichissime, apprezzato per le caratteristiche organolettiche e le sue proprietà benefiche.

Le tecniche più comuni per conservarlo

Proprio come la cipolla, anche l’aglio è un alimento che, se non curato adeguatamente, tende a sviluppare dei germogli. È molto importante conservare questo piccolo alimento lontano dalle fonti di luce e calore. Ma se non abbiamo uno spazio con queste caratteristiche, dobbiamo necessariamente utilizzare la dispensa di casa. Possiamo mettere l’aglio in un sacchetto di carta e conservarlo in un posto ben riparato dalla luce.

Se invece abbiamo degli spicchi già pelati, basterà chiuderli in un contenitore ermetico e posizionarlo in frigorifero.

Pochi conoscono questo metodo geniale per conservare l’aglio ed evitare che marcisca e germogli

Poc’anzi abbiamo descritto 2 tecniche molto utilizzate ed efficaci, che permettono al nostro piccolo alimento di non ammuffire velocemente. Ma in realtà, pochi conoscono questo metodo geniale per conservare l’aglio ed evitare che marcisca e germogli. Parliamo di un trucchetto poco utilizzato ma molto efficace. Un metodo alternativo che ci permetterà di ottenere un ottimo aglio essiccato.

La procedura è semplice. Bisogna eliminare la buccia dell’aglio e tagliare gli spicchi a fette molto sottili. Posizioniamole su una teglia, ben distanziate e facendo attenzione a non sovrapporle. Impostiamo la temperatura del forno a 50 gradi e lasciamo che il nostro aglio cuocia per un paio di ore.

Controlliamo sempre la cottura, per evitare che l’aglio si bruci troppo. Quando gli spicchi saranno ben cotti, lasciamoli raffreddare e conserviamoli in un barattolo di vetro, precedentemente sterilizzato. Possiamo anche macinarli per ottenere una polvere molto aromatizzata. Otterremo lo stesso risultato utilizzando anche l’essiccatore.

Per la buona riuscita dell’operazione, è importante comprare un bulbo in ottime condizioni, senza germogli e con la buccia ben secca.