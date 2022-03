Il dolore ai piedi, che in alcuni casi porta a vesciche o ferite, può essere causato dalla scarpa nuova, dal materiale con cui è fatta o dalla forma stessa. In alcuni casi riusciamo a risolvere il problema, in altri casi invece decidiamo di non indossare più le dolorose scarpe, per quanto belle possano essere.

I vari rimedi che si usano di solito

Se la scarpa è troppo stretta, spesso usiamo delle tecniche fai da te per risolvere il problema. Ad esempio la mettiamo in frigo con dentro dei sacchi d’acqua che, a contatto con le basse temperature, si trasformeranno in ghiaccio e andranno ad allargare la scarpa. Oppure un metodo un pochino più facile è quello di portarla dal calzolaio, che darà la giusta forma alla scarpa.

Altre volte, invece, sempre per evitare dolori o ferite nella zona del tallone, usiamo i cerotti. In questo modo la scarpa non andrà a sbattere sulla pelle. E in casi estremi, se non abbiamo i cerotti, usiamo addirittura la carta igienica. Ne tagliamo un pezzettino e lo mettiamo tra il tallone e la scarpa. Ma questo non vale solo per il tallone, vale anche per il V dito, chiamato in modo non ufficiale mignolo. Ma esistono dei rimedi più concreti e facili? La risposta ovviamente è sì, però in pochi li conoscono.

Non cerotti ma per scarpe che fanno male al tallone e alle dita ecco due rimedi pazzeschi

Ovviamente esiste anche un metodo per evitare che le scarpe facciano male ai piedi. Online oppure anche in alcuni negozi si possono trovare dei proteggi tallone o dita in silicone. Non stiamo parlando del cuscinetto da mettere sulla suola della scarpa. Ma sono una specie di calzino con solo la parte finale realizzato in materiale morbidissimo. Un materiale che si adatta perfettamente ad ogni forma di scarpa. Esistono anche color carne, quindi fantastici se usiamo delle scarpe aperte. E ne esistono alcuni specifici per le famose e amate décolleté.

Ma non finisce ovviamente qui. Perché oltre al tallone il problema si espande anche alle dita dei piedi. E cosa possiamo fare per queste? In commercio ci sono dei veri e propri cappucci in silicone da mettere sulle dita. Sono singoli e questo significa che, se ad esempio ci fa male solo il V dito, possiamo usare solo il cappuccio per quello. Oppure ce ne sono altri che hanno la forma di una mezza luna, che sono validi per tutte le dita dei piedi. E, allora, non cerotti ma per scarpe che fanno male usiamo queste protezioni in gel.

