Il 21 febbraio 2021 ha avuto inizio l’anno del Bue secondo il calendario lunare cinese. Le stelle sorridono in particolar modo ai nati sotto il segno della Tigre, che vivranno un anno molto fortunato. Il contrario di ciò che sta accadendo ai Bue, o Bufali, in quanto l’anno del proprio segno è sempre particolarmente sfortunato. Anche i Conigli, o Lepri, stanno vivendo un anno non facile. Questo segno zodiacale dovrà essere molto cauto nei prossimi mesi del 2021 secondo l’oroscopo cinese.

Vi appartengono i appartengono i nati nei seguenti periodi:

29 gennaio 1903 – 15 febbraio 1904;

14 febbraio 1915 – 2 febbraio 1916;

2 febbraio 1927 – 22 gennaio 1928;

19 febbraio 1939 – 7 febbraio 1940;

6 febbraio 1951 – 26 gennaio 1952;

25 gennaio 1963 – 12 febbraio 1964;

11 febbraio 1975 – 30 gennaio 1976;

29 gennaio 1987 – 16 febbraio 1988;

16 febbraio 1999 – 4 febbraio 2000;

3 febbraio 2011 – 22 gennaio 2012.

Gli ultimi mesi per i nati sotto il segno del Coniglio

Il quarto mese lunare, che va dal 12 maggio al 9 giugno, è stato il più sfortunato fino a questo momento per i nati sotto il segno del Coniglio. Potrebbero aver sperimentato molti ostacoli dal punto di vista lavorativo, che li avranno portati a provare un forte senso di frustrazione. L’estate è stato un periodo in cui commettere passi falsi è stato più semplice del solito. I Conigli potrebbero pertanto aver compiuto numerose scelte sbagliate di cui si saranno poi pentiti.

Con la fine dell’estate, sono tornati alla solita e massacrante routine. Proprio per questo potrebbero fare fatica a riuscire a conciliare i propri impegni. Il consiglio è quello di organizzare razionalmente le proprie giornate, riuscendo a sfruttare appieno il tempo a propria disposizione. L’importante è non lasciarsi trascinare dagli eventi ed evitare di sentirsi come se le giornate stessero correndo una dietro l’altra senza concedere alcun riposo. Durante il prossimo mese lunare, dal 6 ottobre al 4 novembre, le stelle sembreranno tornare a sorridere ai Conigli.

Questo segno zodiacale dovrà essere molto cauto nei prossimi mesi del 2021 secondo l’oroscopo cinese

Anche quando la fortuna sembrerà però arridergli, i Conigli dovranno continuare ad essere cauti. In generale, per loro il 2021 non è un anno adatto ad investimenti. Dovranno pensare mantenere un buon equilibrio tra entrare e uscite, in modo da assicurarsi la stabilità economica. Specialmente nel corso del prossimo mese lunare, meglio non partecipare ad eventi sociali non necessari. Sarà molto importante contenere le spese e non sfidare la buona sorte. Durante gli ultimi giorni dell’anno lunare, che terminerà con l’arrivo del 1 febbraio, una persona vicina e fidata potrebbe ferirli. In quel periodo, i nati sotto il segno del Coniglio farebbero bene a tenere gli occhi aperti anche nelle relazioni sociali. Dovranno evitare i pettegolezzi e tutto ciò che potrebbe inficiare la loro serenità.

Le caratteristiche dei Conigli

Anche secondo l’oroscopo cinese il segno di appartenenza influenza i tratti della personalità di ciascun individuo. I Conigli sono accomunati da queste caratteristiche:

una vita tranquilla e pacifica;

la riservatezza e la prudenza a volte eccessiva;

la sofferenza che provano quando viene loro rivolta una critica, anche se apparentemente possono sembrarvi indifferenti;

la tenerezza e la premurosità verso le persone amate;

la superficialità e la spietatezza che a volte possono tirare fuori nei rapporti con gli estranei;

l’acuto senso per gli affari;

la metodicità che usano per risolvere i problemi che li riguardano;

la fedeltà in amicizia e amore.

