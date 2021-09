Per chi ci crede, l’oroscopo è un prontuario di utili consigli da seguire per condurre la propria vita in modo più consapevole. Il segno zodiacale di appartenenza influenza non solo le caratteristiche della persona, ma anche diversi aspetti della sua vita come salute, lavoro e amore. Vale per l’oroscopo più adottato, quello occidentale, ma anche per altri meno noti, come quello cinese.

La differenza principale sta nel modo in cui viene stabilito il segno di appartenenza. Prima di tutto, il nostro oroscopo si basa sul calendario gregoriano; quello cinese sul calendario lunare. Per loro, l’anno non comincia con il nostro Capodanno, ma con la Festa della Primavera, la cui data varia in ogni occasione. Anche i loro mesi hanno una durata diversa. Ad ogni anno lunare, lo zodiaco cinese associa un determinato segno. Partire dal proprio anno di nascita è il modo migliore per capire a quale segno zodiacale cinese si appartenga.

Il 2021 è l’anno del Bue di Metallo, durante il quale c’è un segno che si distinguerà a causa della sua sfortuna e uno che lo farà per il periodo fortunato che vivrà. Altri hanno vissuto una pessima prima parte dell’anno, come i nati sotto il segno zodiacale del Gallo, che però avranno modo di invertire questa tendenza cogliendo le giuste occasioni.

Per avere un 2021 migliore questo segno zodiacale dovrà mettere da parte l’impulsività secondo l’oroscopo cinese

L’ottavo mese lunare dell’anno, che va dal 7 settembre al 5 ottobre, è un passaggio cruciale per i Galli, che potrebbero migliorare la loro condizione mettendo da parte l’impulsività. In particolare, dovranno concentrarsi sulle proprie relazioni personali. Se riusciranno a farlo, potranno dire addio alla negatività che ha caratterizzato la prima parte del loro anno lunare. Prima del prossimo Capodanno Cinese, che cadrà in data martedì 1 febbraio, riusciranno così ad ottenere importanti risultati. Al termine dell’anno potrebbero ricevere una gradita sorpresa.

Chi appartiene al segno zodiacale del Gallo?

I nati in uno dei periodi compresi tra:

26 gennaio 1933 – 13 febbraio 1934;

13 febbraio 1945 – 1 febbraio 1946;

31 gennaio 1957 – 17 febbraio 1958;

17 febbraio 1969 – 5 febbraio 1970;

5 febbraio 1981 – 24 gennaio 1982;

23 gennaio 1993 – 9 febbraio 1994;

9 febbraio 2005 – 28 gennaio 2006;

28 gennaio 2017 – 15 febbraio 2018.

Il calcolo può essere effettuato anche autonomamente, tenendo conto che ciascun anno segno zodiacale si ripete a cicli di dodici anni. Il prossimo Anno del Gallo sarà nel 2029, a partire da martedì 13 febbraio.

Quali sono le loro caratteristiche?

Per avere un 2021 migliore questo segno zodiacale dovrà mettere da parte l’impulsività secondo l’oroscopo cinese. Se ne deduce che una delle caratteristiche riconoscibili dei Galli sia proprio la loro tendenza ad agire senza riflettere e valutare le conseguenze delle proprie azioni. Ecco le altre: