La serie Netflix ha proprio conquistato tutti con i suoi costumi e intrecci amorosi. Ma anche le ambientazioni da sogno in cui è stata girata sono sicuramente parte fondamentale del suo successo. Palazzi d’epoca, lussuose sale da ballo, decorazioni di altri tempi che ci catapultano in un mondo di dame e cavalieri. Le due stagioni di Bridgerton sono state girate in location davvero incredibili e suggestive. Tutte nel Regno Unito, gran parte delle scene, in particolare, nella cittadina di Bath. Ma questo non significa che non possiamo avere un assaggio di quell’atmosfera anche in Italia. Anzi, probabilmente lungo tutto lo Stivale troviamo dei luoghi ancora più affascinanti e preziosi. Se amiamo questo stile e vogliamo immedesimarci nei personaggi della serie, ecco dove andare.

Questi 3 luoghi suggestivi in Italia sono assolutamente da visitare soprattutto se abbiamo amato lo stile regale di Bridgerton

Come non cominciare con i Musei Reali di Torino, nello specifico l’Armeria Reale. Il complesso museale comprende diverse location, dal Palazzo Reale fino alla Cappella della Sindone. Il Palazzo Reale e l’Armeria Reale sono i due luoghi che più ci ricordano il lusso e l’opulenza del periodo. Sale affrescate, sculture di marmo, dipinti, arazzi e lampadari con centinaia di gocce di cristallo. Impossibile non rimanere col fiato sospeso percorrendo i lunghi corridoi di questi straordinari luoghi. Da non perdere il soffitto affrescato della Galleria Beaumont, che collegava il Palazzo Reale alle Segreterie di Stato.

Nel cuore della Sicilia, due luoghi affascinanti

Ci troviamo a Catania, all’interno di Palazzo Biscari, una vera gemma della città di Catania. Una residenza privata che apre le porte ai turisti di tutto il Mondo, nel quartiere di Civita. Incredibili le sale affrescate e gli intarsi di pietra bianca che decorano i vari ambienti del palazzo. Ma forse la gemma più preziosa di questo luogo è la scala barocca intarsiata. Una scala a chiocciola ad onda che incarna proprio lo stile barocco siciliano, un vero fiore all’occhiello. Con soli 10 euro di biglietto si può vagare per queste sale con il naso all’insù per ammirare delle meraviglie.

Proseguiamo sempre nella città di Catania, spostandoci al Monastero dei Benedettini. Complesso benedettino tra i più grandi d’Europa e un vero gioiello del barocco siciliano. Patrimonio dell’UNESCO ed, inoltre, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Incredibili i chiostri e il giardino pensile, ma la vera perla sono gli interni. Scalinate in marmo bianco che ci catapultano in un attimo ad epoche lontane fatte di balli di corte. Un vero spettacolo da non perdere, non solo se amiamo le ambientazioni di Bridgerton.

Quindi, questi 3 luoghi suggestivi in Italia ci lasceranno letteralmente a bocca aperta. Le atmosfere regali di questi incredibili posti ci faranno sentire delle vere dame di corte. Se vogliamo continuare il tour visitando qualche villa d’epoca, ovviamente non può mancare una visita alla Reggia di Caserta. Ma anche la splendida città di Tivoli nasconde delle ville stupende amate dai nobili romani.

