Coprire muri e decorare pergolati esterni con 5 straordinari rampicanti profumati resistenti al caldo che non sporcano

Abbellire le pareti esterne e i pergolati di giardini e terrazzi con questi bellissimi rampicanti che fioriscono in estate e sono facili da coltivare

Chi ha la fortuna di possedere uno spazio esterno, come terrazzo o giardino, sicuramente approfitterà della bella stagione per viverlo appieno. Pensare di potersi rilassare all’aria aperta dopo una giornata di lavoro, o semplicemente leggere un libro e bere un drink, non ha prezzo. In fondo bastano pochi complementi d’arredo per creare un angolo paradisiaco dove passare del tempo da soli, con gli amici o con i propri familiari. Se poi l’obiettivo è di risparmiare il più possibile, non resta che mettere in pratica qualche soluzione fai da te con riciclo creativo. Ad esempio, spendendo poco, potremo avere una suggestiva illuminazione, magari recuperando le luci di Natale e qualche vecchio barattolo. Ciò che è davvero necessario è creare un angolo d’ombra per ripararci dal sole diretto durante il giorno.

Coprire muri e decorare pergolati esterni con 5 straordinari rampicanti che fioriscono per tutta l’estate

Le varie tipologie di pergolato rappresentano una soluzione ideale per fornire ombra e riparo. Ne esistono di tantissimi tipi, dimensioni e materiali, come quelli realizzato in acciaio, legno o ferro battuto. Hanno diverse forme e quindi possiamo adattarli in base allo spazio e disponibilità economica. Possiamo, dunque, ridipingerli e abbellirli con svariati accessori, ma non possono mancare dei meravigliosi rampicanti. In realtà, proprio questa varietà di piante è perfetta non solo per ricoprire i pergolati, ma anche i muri esterni rovinati e macchiati. L’effetto sarà assolutamente favoloso, una cascata di fiori e inebrianti profumi travolgerà il nostro angolo di paradiso. Tra le varietà che tendono a sopportare bene le alte e le basse temperature c’è la Clematide. Crea la giusta ombra e dona un tocco di colore al giardino, grazie alle bellissime fioriture estive variegate e suggestive. Anche la Passiflora regala un’atmosfera elegante con i suoi lunghi rami, dove sbocciano particolari fiori dal profumo delizioso, in più è sempreverde e non perde molte foglie.

3 piante esotiche

È sempreverde anche la Manettia Luteorubra, detta Manezia, una pianta esotica con fiori tubolari rossi e gialli che cresce su qualsiasi tipo di sostegno. Essendo più delicata rispetto ad altre tipologie, necessita di abbondanti annaffiature durante l’estate. È decorativa e richiede pochissime attenzioni il Plumbago, cresce velocemente senza ricorrere a particolari fertilizzanti. I suoi fiori somigliano molto ai gerani, ma di colore azzurro, sbocciano in primavera fino ad autunno inoltrato, un vero spettacolo per gli occhi. Sarà assolutamente eccezionale coltivare la pianta esotica del Kiwi, sia gli esemplari maschi che femmine producono dei piccoli fiorellini chiari. Dunque, ecco coprire muri e decorare pergolati esterni con 5 straordinari rampicanti che producono fiori fantastici.