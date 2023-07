Il Dow Jones verso un massimo decennale a marzo 2029? Le spiegazioni delle tecniche convergenti

Esistono metodi che consentono di proiettare il futuro delle quotazioni azionarie, definendo prezzo e tempo. Intervalli temporali, tecniche di Gann, livelli astroplanetari e metodi personali ci consentono di proiettare un probabile, rilevante top. A parer nostrp il Dow Jones va verso un massimo decennale a marzo 2029 Vediamo il perché.

ll grafico iniziale e le linee cicliche

Di seguito il grafico da cui siamo partiti:

Questo grafico applica diverse metodologie di analisi.

Le rette verticali rosse indicano rilevanti setup di massimo, che intervengono dopo un certo numero di barre mensili. Sono infatti disegnate alla stessa distanza temporale intercorrente tra due setup consecutivi. Come notiamo, ogni volta che le quotazioni hanno raggiunto uno di questi setup, abbiamo avuto un importante calo dell’indice Dow Jones. In tre casi su quattro è seguito un vero e proprio mercato orso, e comunque il ribasso minimo è stato del 15% circa. Il prossimo setup si colloca a marzo 2029, retta verticale rossa sulla destra del grafico.

Convergenze con Magic Box

Applicando la tecnica proprietaria Magic Box troviamo interessanti convergenze con la precedente proiezione temporale.

Nel grafico sono presenti due frecce nere nella parte superiore. Quella più a sinistra indica una intersezione tra una retta ascendente e una retta verticale. Il punto di incrocio di queste due rette, tracciate con il metodo Magic Box, proietta un target di 52.151. La seconda freccia nera, a destra, indica una intersezione tra il livello di 52.151 e una retta ascendente, sempre tracciata con il metodo Magic Box. Tale intersezione avviene a febbraio 2029, un mese prima di marzo 2029.

Convergenze con il quadrato di minimo di Gann

Nella parte superiore del grafico è stata disegnata la proiezione di un pattern denominato quadrato di minimo di Gann. Tale pattern è stato proiettato a partire dal minimo in corrispondenza della retta verticale nera più a sinistra, ma abbiamo tralasciato la parte iniziale, per rendere più chiaro il grafico. Applicando la tecnica del quadrato in scala 3, otteniamo un’estensione di 239 barre mensili, che vanno a proiettare un setup per febbraio 2029. Confermando ancora una volta le precedenti proiezioni. Inoltre notiamo che il livello di 52.151 corrisponde anche ad un livello statico di ritracciamento entro il quadrato di Gann.

Conferme astroplanetarie

Ulteriori conferme si ottengono tramite l’analisi degli orbitali planetari di Gann.

Infatti: 52.151/360=144,86.

144X360=51.840.

52.151-51.840=311.

Ed in chiusura di marzo 2029 troveremo Plutone a 10 gradi circa in Acquario, corrispondenti a 310 gradi cumulati e, tramite apposita trasmutazione in quotazioni azionarie, corrispondente a 52.150 punti di Dow Jones.

Il Dow Jones verso un massimo decennale a marzo 2029? Le spiegazioni delle tecniche convergenti. Conclusioni

In conclusione, possiamo quindi affermare che tecniche diverse convergono verso una proiezione di un top decennale attorno a febbraio-marzo 2029. E, come noto, quando tecniche fondate su principi diversi convergono, viene rafforzata la proiezione che ne consegue.

A cura di Gian Piero Turletti autore di Magic box e PLT