Con la tecnologia spesso la nostra vita non si semplifica ma si intensifica. Molte volte la memoria dei nostri strumenti è talmente piena che siamo obbligati a resettare o a pulire i vari spazi interni. Anche l’uso delle piattaforme social come WhatsApp, Telegram e Instagram utilizza molta memoria e rende il nostro cellulare poco performante. Quindi, in alcune occasioni, è bene fare decluttering nei nostri strumenti elettronici ed informatici e non solo tra i nostri vecchi vestiti.

Fare spazio per far arrivare il nuovo

Quindi ordine e pulizia dovrebbero essere le parole d’ordine anche sul nostro cellulare. Eliminare alcuni account e fare il giusto spazio tra un social e l’altro è un’incombenza che non possiamo evitare. Anzi, dovremmo imparare e gestire questa incombenza qualora si presentasse la necessità di farlo.

Nella frenesia di essere sempre connessi e vigili anche a causa di motivi di lavoro, pur non volendo, ci ritroviamo impantanati in mezzo ad una selva di account Google. Questo confonde e appesantisce la memoria del nostro telefonino.

Vuoi che siano quelli della scuola dei nostri figli o quelli creati per far accedere loro in sicurezza ma salvaguardando i nostri dati, mediamente ognuno di noi ha almeno 3 o 4 account. Chiediamoci se sono davvero così necessari tutti questi account e decidiamo di fare pulizia.

Se dunque è arrivato il momento di riordinare il nostro telefonino, dovremmo innanzitutto vagliare anche la possibilità di eliminare un account Google desueto e non più utilizzato.

I passaggi da compiere successivamente sono davvero pochi e semplicissimi.

Ecco come eliminare un account Google dal nostro smartphone o tablet con il sistema Android seguendo questi semplici passaggi

Se abbiamo un telefonino o un tablet che usa la tecnologia Android dovremmo cercare sulla schermata del nostro cellulare l’icona con la rotella. La voce che compare è Impostazioni.

Dovremmo aprirla e compariranno a loro volta altre voci: connessioni, notifiche, sfondo schermo ecc.

Cerchiamo la voce Account e backup e clicchiamo per entrare. A questo punto clicchiamo nuovamente su Account e vedremo comparire la lista dei nostri account registrati con una mail Google. Scegliamo quale decidere di eliminare e clicchiamoci sopra.

Il nome del nostro account ci comparirà in evidenza. Noteremo che è comparsa anche la dicitura rimuovi l’account.

Con questa voce impressa sotto l’indirizzo del nostro account, il telefonino a questo punto ci sta chiedendo una nuova conferma. Se optiamo per schiacciare e confermare la rimozione di questo account ci chiederà però una piccola attenzione. Vogliamo veramente eliminare anche i file, i messaggi e i contatti che sono collegati a questo account? Se la risposta è sì, schiacciamo il pulsante adatto e rimuoviamo l’account indesiderato e ormai vecchio. Diversamente, se desideriamo salvare e mantenere alcuni file e immagini importanti, potremmo avviare il backup e rimuovere l’account successivamente. Dunque, ecco come eliminare un account Google per snellire il nostro telefonino e farlo vivere più a lungo.