Ecco 2 piante per abbellire un ingresso anche buio facili da curare e perfette per chi ha poco tempo

L’ingresso è una parte della casa spesso sottovalutato. Se curato con attenzione potrà regalarci moltissime soddisfazioni. Si potrà anche abbellire con diverse piante, tra cui l’aspidastra e l’araucaria.

Le piante durante gli scorsi anni si sono trasformate da elemento di arredo a vere e proprie componenti della famiglia. Al pari di cani e gatti, infatti, durante il lockdown anche le piante hanno cominciato ad occupare un ruolo importante all’interno della casa. Tutte bellissime, alcune più facili da curare di altre, per le piante è scoppiata una vera e propria mania. Dai cactus alla monstera, infatti, non c’è casa in cui non ci sia almeno una pianta.

Si adattano bene a qualsiasi luogo della casa, dalla camera da letto al bagno passando per l’ingresso. Oggi si tratterà proprio di questa parte della casa. Arredare in modo elegante ma sobrio l’ingresso, infatti, è importante per rendere sempre più accogliente la nostra abitazione. Ma quali sono le piante più adatte per questa parte della casa? Specialmente se in casa c’è poca luce possiamo affidarci all’aspidastra e, in luoghi più luminosi, dell’araucaria.

Ecco 2 piante per abbellire un ingresso anche buio

La prima pianta di cui si tratterà è l’aspidastra con le sue meravigliose foglie verdi. Una pianta che ben si adatta a diverse temperature, da quelle più basse a quelle più alte. Tuttavia, attenzione alle temperature troppo alte durante l’estate, potrebbero danneggiare la nostra aspidastra.

Come per quasi tutte le piante anche per l’aspidastra vale la regola di evitare eventuali ristagni idrici che potrebbero danneggiarla gravemente. Sistemare sempre della argilla espansa sul fondo del vaso. Le irrigazioni dovranno essere frequenti durante il periodo caldo mentre più rade in inverno. Perfetta per un ingresso non particolarmente luminoso.

Araucaria

Oltre all’aspidastra, tra le piante ideali per un ingresso troviamo la araucaria. Una conifera sempreverde caratterizzata da una crescita molto lenta, il che la rende perfetta per la sistemazione in casa. A differenza dell’aspidastra, però, questa avrà bisogno di più luce, per questo si consiglia di sistemarla in una zona maggiormente luminosa dell’ingresso. Andrà irrigata regolarmente in modo da mantenere sempre umido il terriccio. Tuttavia, come sempre, attenzione ai marciumi radicali, veri nemici di questa pianta.

Il terreno prediletto da questa pianta è leggermente acido e, in conseguenza di questo, si consiglia di utilizzare concimi per piante acidofile. Il vaso dovrà essere di medie dimensioni per permettere alle radici di svilupparsi al meglio. Per quanto riguarda le temperature, invece, saranno ideali quelle dai 10 ai 25 gradi. Quindi, ecco 2 piante per abbellire un ingresso anche buio.