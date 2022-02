Per migliorare la nostra silhouette non serve stravolgere completamente le abitudini e neanche affidarsi a diete lampo, o allenarsi fino allo sfinimento.

È vero, a 50 anni il corpo cambia, per gli uomini ma soprattutto per le donne. Queste ultime dovranno fare i conti non solo con il tempo che passa, ma anche con la menopausa. In questo periodo particolare della propria vita, la forma fisica e la bellezza in generale vengono messe a dura prova da stress, vampate, cambiamenti ormonali e tanto altro.

Tuttavia, non c’è da disperarsi! È proprio in questo frangente il momento migliore per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente.

A quest’età il metabolismo rallenta e i muscoli perdono di tonicità, eppure per rimettersi in forma a 50 anni, nella maggior parte dei casi, basterebbe soltanto un po’ d’impegno.

Sarà possibile raggiungere dei buoni risultati anche senza stare ore ed ore in palestra. Anche una semplice passeggiata contribuirà a modellare le forme senza troppo stress.

Chi vorrebbe cominciare o riprendere qualche attività fisica, ma ha problemi alla schiena, dovrebbe adottare questa camminata specifica, consigliata dagli specialisti.

La primavera, poi, è il periodo migliore per allenarsi all’aperto. Dopo l’inverno cresce anche il desiderio di eliminare quei chiletti in più presi durante i mesi precedenti. Dunque, ora, è giunto il momento di correre ai ripari.

Non tutti sanno che per rimettersi in forma a 50 anni e tonificare il corpo dopo un periodo d’inattività non servono miracoli ma questi allenamenti facilissimi

Chi vorrebbe partire con l’allenamento ma non sa da dove iniziare dovrebbe imparare a programmare tutte le attività da svolgere. In particolare, soprattutto dopo i 50 anni, l’allenamento dovrebbe dividersi in 3 gruppi.

Le attività di cardio, come la classica passeggiata a passo svelto. Chi non ha troppi problemi di articolazioni potrebbe anche svolgere una corsetta leggera. L’ideale sarebbe allenarsi almeno per 30 minuti e ogni 2-3 volte a settimana.

Quando non si cammina o non si corre, bisognerà programmare un allenamento muscolare. Utilizzare pesetti, bottiglie d’acqua o effettuare esercizi anche a corpo libero. Dai classici squat, agli affondi, fino agli addominali da ripetere almeno 2 volte a settimana. (Le serie di esercizi andranno scelti a seconda della fisicità e di eventuali esigenze e problematiche fisiche). Ad ogni modo, ciò che conta sarà la costanza.

Infine, prevedere una sessione di meditazione o semplicemente di relax a settimana. Sembra impossibile, soprattutto considerando la quotidianità frenetica. Eppure, bisognerà trovare 10 minuti, almeno una volta a settimana per far riposare anche la mente. Si può meditare, effettuare esercizi di respirazione profonda o semplicemente eseguire dello stretching per allungare i muscoli e rilassare la mente.

Lettura consigliata