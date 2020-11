Se si ha la fortuna di avere un garage sarà capitato a tutti. Una perdita di olio improvvisa dalla nostra auto ha creato una macchia scura sul pavimento. Spesso neanche si vede subito. Anzi quella macchia d’olio ci può aiutare a capire se la nostra auto ha qualche problema. Una volta risolto ci resta una chiazza scura sul pavimento che sembra non volersene più andare. Vediamo cosa fare per eliminarla una volta per tutte.

Alcuni trucchi per pulire le macchie d’olio d’auto dal pavimento

Bisogna innanzitutto dire che il materiale del pavimento incide molto. Più è poroso più assorbirà l’olio motore. E quindi sarà più complicato eliminare la macchia. Questi metodi funzionano benissimo con i pavimenti in cemento, asfalto e pietra. Se si hanno piastrelle o pavimento in cotto meglio fare attenzione per evitare di rovinarli.

Detersivo per il bucato

Esatto, il detersivo può essere un ottimo rimedio contro le macchie di olio motore. Versare il detersivo sulla macchia. Strofinare bene con una spazzola, meglio se a setole dure. Risciacquare e fare asciugare. Ripetere finché la macchia non è scomparsa. Questo metodo funziona con le macchie più fresche. Con quelle più datate purtroppo è poco efficace.

Solvente apposito

Esistono dei solventi chimici in commercio che possono risolvere il problema. Basta seguire le indicazioni riportate sulla confezione. In genere basta mettere il solvente sulla macchia e poi aggiungere del talco. Il solvente diluisce l’olio e evapora. E il talco assorbirà tutto l’unto. Ripetere finché la macchia non sparisce. E poi risciacquare con acqua.

Attenzione quando si usano questi prodotti chimici. Mai farlo al chiuso. Far arieggiare sempre il garage.

Bicarbonato e Coca Cola

Già. La Coca Cola può essere usata per pulire molte cose. Anche le macchie d’olio motore dal pavimento.

Prima di tutto sciacquare con acqua la zona interessata. Poi spargere il bicarbonato su tutta la macchia.

A questo punto versare la Coca Cola. Lasciarla agire. Dopo qualche minuto procedere con una spazzola a setole dure, meglio se d’acciaio se il pavimento è in cemento. Andare di olio di gomito e strofinare.

Risciacquare. La macchia dovrebbe essere già sparita. Nel caso fosse una macchia vecchia, ripetere il procedimento.

Ed ecco alcuni trucchi per pulire le macchie d’olio d’auto dal pavimento. L’ultimo metodo è stupefacente e funziona molto meglio di qualsiasi solvente. Provare per credere.