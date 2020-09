Venti cose che puoi pulire con la Coca Cola.

La Coca Cola è sempre sotto accusa per i troppi zuccheri contenuti. E per i disturbi che può procurare al nostro stomaco e al nostro cervello, anche nelle versioni light. Ma nessun ha niente da obiettare rispetto alle sue qualità detergenti, che si apprezzano utilizzandola allo stato puro o in combinazione con altre sostanze. Ecco venti cose che puoi pulire con la Coca Cola, suggerite dagli esperti di Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

Il bucato

La Coca Cola è ottima come pre-trattante per togliere le macchie di sugo dagli indumenti bianchi Lasciate in ammollo prima di mettere il capo in lavatrice. Toglie facilmente anche le macchie di sangue, che devono essere poi lavate con acqua fredda. Si può usarla per ravvivare i tappeti e per rimuove in un attimo anche il chewing gum appiccicato sulla moquette o gli abiti dei bambini. Si può utilizzarla, insieme a un po’ di dentifricio, per pulire la piastra del ferro da stiro.

Il bagno

Sbalordisci i vicini di casa, mostrando venti cose che puoi pulire con la Coca Cola. Le incrostazioni difficili da rimuovere sono quelle che si formano intorno alle cromature di un lavandino, della vasca o della doccia. Ma se ne vanno istantaneamente se sfregate con una spugna imbevuta di Coca Cola. Nei casi più ostinati, mescolatela in parti uguali con del comune dentifricio in pasta. Quello che avanza può essere utilizzato per sbiancare le fughe tra le piastrelle.

Pulizie della cucina alla Coca Cola

Le pirofile di vetro e di acciaio incrostate d’unto risultano perfettamente sgrassaste e risplendono dopo dieci minuti a bagno con mezzo bicchiere di Coca Cola. Un risciacquo con la Coca Cola elimina subito lo sporco grasso dai lampadari con plafoniera e dalle tapparelle. La Coca Cola toglie gli aloni scuri di thè da caraffe, teiere e bollitori. La Coca Cola è ottima anche per pulire la griglia della cappa e le griglie del forno. Utilizzare una spazzola dura e sciacquare bene.

I fondi di Coca Cola rimasti abbandonati in una lattina, sono perfetti per pulire il cruscotto, i fari dell’auto, i cerchioni in alluminio. Ma anche le lenti e gli occhiali di scorta se non abbiamo acqua o salviette mentre stiamo guidando. Si può usarla in caso di emergenza se esce fumo dal motore.