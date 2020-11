Per chiunque abbia un animale domestico, che sia esso un cane o un gatto, la salute di quest’ultimo è una delle prime preoccupazioni. L’affetto che nel tempo si costruisce con l’amico a quattro zampe rende impossibile non avere timore che si possa sentire male. Per questo molte persone al primo sintomo di malessere cominciano a entrare nel panico e a telefonare al veterinario.

È necessario, però, distinguere le situazioni. Se in alcuni casi, infatti, è gusto preoccuparsi, in altri si tratta solamente di piccoli disturbi naturali che anche noi come essere umani abbiamo.

L’eccesso di medicine

Molti padroni, senza consultare il veterinario, decidono spesso di muoversi autonomamente. Questo atteggiamento, tuttavia, potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Avere una buona conoscenza dei farmaci, infatti, non conferisce una competenza nel capire quando utilizzarli.

Se un sintomo dell’animale viene scambiato per un altro, le conseguenze potrebbero essere importanti. Ecco perché è necessario rivolgersi al veterinario per capire esattamente quale è la situazione.

I disturbi di cui un gatto, ad esempio, può soffrire possono essere molti. Dal non toccare cibo al non digerirlo bene, la lista è lunga.

Molte volte capita che il nostro animale possa rigettare, ma non sempre questo deve metterci in allarme. È importante, cioè, capire quando iniziare a preoccuparsi se il gatto vomita.

Le cause possono essere molteplici. Da un problema banale avvenuto durante la digestione a un disturbo più importante, tutto deve essere preso in considerazione.

I problemi dell’apparato digerente

Nella maggior parte dei casi il vomito del gatto non è qualcosa di cui doversi preoccupare. Infatti il più delle volte si tratta di una difficoltà al livello dell’apparato digerente.

Potrebbe anche essere che l’animale, mangiando troppo velocemente, abbia avuto problemi a digerire. Oppure, ancora, è plausibile che abbia ingoiato troppi peli e li stia quindi rigettando.

Un’altra questione è quando invece il vomito persiste oppure sia del tutto improvviso. In questo caso potrebbe trattarsi di un qualcosa di più grave come un’infezione. In questo caso il consiglio è quello di rivolgersi ad un medico veterinario.

Ecco dunque quando iniziare a preoccuparsi se il gatto vomita.