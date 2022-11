Posti assolutamente da vedere in Puglia anche a dicembre per la bellezza e le antiche tradizioni

Quando pensiamo a dove andare nel mese di dicembre spesso ci immaginiamo località sciistiche sulle Alpi, forse fuori dal nostro budget. Molti ignorano che in ogni regione italiana si trovano località interessanti non solo per le vacanze estive. Un esempio è la Puglia.

Questa regione rinomata per spiagge, mare, oliveti e masserie, offre ai turisti anche tanto altro. Tutto l’anno ci sono posti incantevoli da visitare, come i trulli di Alberobello, Castel del Monte ad Andria, le belle cattedrali di Bari e Trani.

Per un weekend o una settimana di relax si potrebbe andare ad esempio a Lecce. Questa cittadina ha origini antiche. È ancora visibile il suo anfiteatro romano.

Posti assolutamente da vedere in Puglia per le feste di Natale

Passeggiando per le vie di Lecce si possono vedere molti edifici storici del Cinquecento, come Palazzo Vernazza e Palazzo Carafa. Ciò che caratterizza maggiormente questa località pugliese, comunque, è il Barocco che si può ammirare soprattutto grazie alle chiese.

Di particolare interesse, inoltre, è il Castello di Carlo V.

Nell’ultimo mese dell’anno Lecce si veste di luci e fa respirare aria di festa. Dall’8 al 22 dicembre del 2022 si terrà la Fiera di Santa Lucia, con la vendita di statuette in cartapesta e terracotta e altri addobbi natalizi. In quei giorni si potrà anche partecipare alla Festa del cioccolato, dove comprare tavolette artigianali di ogni tipo. Non mancheranno i tipici mercatini e un grande albero di Natale.

Attrazioni ed eventi a Brindisi

Un altro dei posti assolutamente da vedere in Puglia sarebbe Brindisi. Anche qui gli eventi natalizi inizieranno l’8 dicembre, giorno in cui si festeggia l’Immacolata concezione di Maria. Sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale, assistere a concerti e spettacoli di vario tipo e fare un giro per i tipici mercatini natalizi.

Brindisi offre anche altre cose da vedere come la Colonna romana, che segnava la fine dell’antica via Appia. Svetta su una scenografica scalinata. Nelle vicinanze vi è il porto di Brindisi, dove poter fare una bella passeggiata. Qui si trovano il Castello Federiciano e il Castello Alfonsino.

Come a Lecce, anche a Brindisi ci sono edifici e chiese in stile barocco.

Un’antica tradizione culinaria

Ha origini antiche, forse risalenti al Seicento, una tradizione pugliese legata alla festa dell’Immacolata. La vigilia, infatti, si doveva digiunare. Poi iniziò la consuetudine di mangiare la puccia, una specie di panino morbido. In base alla zona potremmo trovarlo in vendita con olive, tonno, pomodoro o altro. La sera per tradizione i devoti mangiano del baccalà, le pettole con o senza farcitura, verdure. L’importante sarebbe evitare la carne.