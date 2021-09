Sarà capitato a molti di ritrovarsi con delle strane buche per tutto il giardino. Piccoli cumuli di terra smossa qua e là spesso allineati perfettamente tra loro. I più esperti di giardinaggio sapranno subito riconoscere il colpevole e non stiamo parlando di volpi o cinghiali. Con un’ispezione più attenta si potrà notare subito che queste buche sono più profonde e collegate tra loro. Questo significa solo una cosa, nel sottosuolo ci saranno dei tunnel scavati dalle talpe.

Questo strano e curioso animaletto è innocuo

Contrariamente a quello che si pensa le talpe non portano malattie. Questi esperti minatori hanno tutti i sensi super sviluppati, tutti tranne uno, la vista. Sono roditori di piccola taglia, grandi divoratori di lombrichi e insetti. Se vediamo le loro classiche montagnette sul terreno è perché sono risalite alla ricerca di cibo.

Alcuni rimedi della nonna per liberarsi di questi animaletti che infestano il nostro giardino

Il periodo in cui sono più attive è proprio l’autunno e all’inizio della primavera. Questo perché le talpe devono mangiare anche durante l’inverno visto che non vanno in letargo. Devono nutrirsi ogni giorno e questo causa un impoverimento di vermi nel terreno.

Come liberarsene senza prodotti chimici

Meglio evitare l’uso di prodotti chimici soprattutto per il bene degli altri animali. Sfruttiamo i loro sensi molto sviluppati per allontanarle dal giardino. Possiamo realizzare con una bottiglia di plastica una sorta di girandola. Il rumore creato dal vento le farà fuggire via. Oppure acquistare dei diffusori di onde sonore che praticamente hanno la stessa funzione.

Se il nostro giardino non è coltivato possiamo evitare di innaffiarlo

Il terreno arido sarà povero di vermi e quindi un luogo inospitale per le talpe. Mentre se il nostro giardino è ben curato allora prendiamo un gattino. Sarà un ottimo deterrente per le talpe perché pare che il pelo dia loro molto fastidio. Oppure piantiamo una Euphorbia Lathyris. La secrezione bianco latte che rilascia ha un odore forte che dà molto fastidio all’olfatto super sviluppato della talpa.

Ma il metodo più utile e pratico è l’uso del Calciocianamide. Un concime azotato che dà molto fastidio alle talpe ma ha anche altre funzioni. Prima di tutto elimina gli insetti che mangiano le radici delle piante. Ma è un concime vero e proprio quindi servirà al nostro giardino per crescere rigoglioso.

Ecco quindi alcuni rimedi della nonna per liberarsi di questi animaletti che infestano il nostro giardino. Teniamo presente però che questi animaletti innocui possono essere molto utili. La loro presenza infatti può avere dei grossi vantaggi. Mangiano piccoli anfibi, vermi e lombrichi che danneggiano le piante. In più creando le buche aiutano ad arieggiare il terreno. Alla fine se si tratta di riempire qualche buca in più basta utilizzare solo un po’ di carta igienica. Abbiamo illustrato il procedimento in questo articolo “Il geniale motivo per cui tanti stanno mettendo della carta igienica in giardino”