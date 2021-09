La lettura migliora la nostra percezione del Mondo e di noi stessi. Per molti, leggere è il mezzo principale per apprendere nozioni, per imparare e per svilupparsi come persona. Altri, invece, vedono la lettura come un piacere fine a sé stesso, un momento della giornata che si dedica al riposo e al relax.

Per fortuna, con l’industria dell’editoria, i libri sono diventati a tutti gli effetti un bene di consumo, accessibile praticamente a tutti. Chi comunque non vuole spendere dei soldi per comprare dei libri, trova sempre nelle biblioteche ciò che cerca. Di titoli interessanti ce ne sono davvero tantissimi, ma noi oggi ne abbiamo voluti selezionare cinque. Non dobbiamo necessariamente leggerli subito, o volerli leggere per sentirci migliori. Ogni libro ha un suo tempo, una sua influenza sui nostri comportamenti che cambia con il passare del tempo. Ecco i 5 libri da leggere assolutamente almeno una volta nella vita.

Partiamo dai russi

Chi dice letteratura russa dice soprattutto Tolstoj e Dostoevskij. Del primo vorremmo consigliare, tra tutte le sue opere, “Guerra e Pace”. Si tratta di un romanzo storico, che gli esperti considerano uno dei più importanti della letteratura mondiale.

Parla della nobiltà russa nel periodo storico dell’invasione francese di Napoleone Bonaparte. Tuttavia, a margine dei riferimenti storici, ciò che conta per Tolstoj è descrivere le passioni umane, i timori e la felicità che nasce anche dalle piccole cose. La malvagità umana e l’ipocrisia sono il filo conduttore delle storie di molti protagonisti del romanzo.

Per quanto riguarda Dostoevskij, invece, parliamo di “I Demoni”. In quest’opera corale, dove si accompagna il disprezzo della nobiltà e dei ricchi verso le classi meno agiate, si nota tutta la potenza introspettiva della letteratura russa.

Molti conoscono la copertina di questo romanzo: Moby Dick. Quella balena riecheggia nella mente di moltissimi italiani, ma in pochi hanno mai letto per davvero il libro. Siamo in America e, tra descrizioni marine, colpi di scena da thriller cinematografico e drammaticità teatrale, il lettore sarà completamente immerso nelle pagine. Si legge quasi tutto d’un fiato.

Andiamo ora in America Latina, specialmente in Messico e Colombia. La seconda è il luogo di nascita, mentre il primo è la patria d’adozione del grande scrittore Gabriel Garcia Marquez. Il suo capolavoro è senza dubbio “Cent’anni di solitudine”, dove racconta le peripezie della famiglia Buendia. Le loro difficoltà, i loro drammi ma anche le loro piccole soddisfazioni sono quelle di tutti noi.

Infine, una storia romana. Marguerite Yourcenar ha pubblicato le “Memorie di Adriano”. Testo di immaginazione, la Yourcenar fa scrivere all’Imperatore Adriano una lettera fittizia a Marco Aurelio. Il testo è struggente, perché senza alcuna sicurezza religiosa, ma pieno di quella forza umana che spinge tutti ad avere un’esistenza più appagante.

