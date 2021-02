Non è mai troppo tardi per allargare la propria famiglia e accogliere un cucciolo. Ma quando si è alle prime armi non si sa mai quale cane scegliere. Spesso si sceglie un cucciolo perché è da sempre il cane che si desiderava avere. Ma a volte non è proprio il cane giusto d’avere per un proprietario inesperto.

Ci sono moltissime razze di cane. E scegliere quella adatta non è sempre facile. Bisogna ragionare su molti fattori. Come ad esempio se si hanno dei bambini in casa, oppure se si ha abbastanza tempo da dedicargli, perché magari il cane scelto è uno che necessita di molte attenzioni. E ancora se è un cane che vive bene negli spazi piccoli oppure è un cane che ha bisogno del giardino. Insomma ci sono molte cose su cui bisogna ragionare prima di portare a casa un cane. Andiamo a vedere alcune razze di cane da preferire quando si è inesperti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Alcune razze di cane da preferire quando si è inesperti

Vediamo allora qualche razza di cane adatta per colui che vuole un cane, ma è alle prime armi. In un precedente articolo avevamo già visto che il Golden Retriever, il Beagle e il Boxer sono tre razze che si possono avere se si è inesperti. Ora ne vedremo altre.

Il Labrador

Dolce da piccolo, dolce da grande. Il Labrador è un cane veramente innocuo, motivo per cui nonostante le sue grandi dimensioni non è adatto a fare la guardia. È un cane che ama giocare, ama l’acqua, intelligente e ama i bambini.

Il Boston Terrier

Questo è un cane di piccola taglia, che però come il Labrador ama giocare. È un cane molto intuitivo e impara molto velocemente i comandi del padrone. Ama correre al parco, ma non troppo e vive benissimo in appartamento.

Il Basset Hound

Un cane molto simpatico, ma allo stesso tempo regale. Il Basset Hound è un cane che ama la compagnia, quindi non si spaventa davanti a famiglie numerose. Ed è un cane molto docile e amorevole.

Approfondimento

Con questo geniale ingrediente il pelo del cane non puzzerà più risparmiando sulla toelettatura