La camomilla molto spesso viene bevuta la sera prima di andare a dormire per rilassarsi. Al supermercato si possono trovare le bustine singole di questo fiore, oppure si possono trovare delle tisane con all’interno più erbe, compresa la camomilla. Questa ha moltissime proprietà e anche moltissimi usi.

I 1.000 usi della camomilla

Molto famoso il potere digestivo della camomilla. Solitamente infatti si tende ad assumere questo fiore dopo una cena abbastanza importante. In questo modo lenisce la sensazione di pesantezza e assumendo acqua si espellono liquidi in eccesso con varie tossine annesse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Impossibile dimenticare quando da piccoli la nonna faceva gli impacchi sugli occhi alla camomilla. Magari quando si avevano gli occhi rossi e stanchi. Oppure chi non ha mai provato a schiarire i capelli con la camomilla? Insomma la camomilla si può usare veramente per moltissime cose.

Camomilla per rilassarsi sì, ma a questa condizione

Il primo utilizzo in assoluto però è quello di berla per rilassarsi. Seduti sul divano a guardare un film con una bella tazza di camomilla calda. E così mente e corpo si rilassano grazie all’odore e alle sue proprietà. Ma a volte questo non funziona, a volte uno non è rilassato per niente. E come mai?

Questo perché in realtà i fiori di camomilla hanno delle proprietà eccitanti. Una volta estratte queste proprietà infatti si potrebbe sostituire la camomilla al caffè della mattina. Ma come fare per avere una tisana eccitante? E quindi come fare per avere invece una tisana rilassante?

Il segreto è tutto nel tempo di infusione. Infatti se si tiene la camomilla in infusione per più di 3 minuti questa diventerà eccitante, grazie ai capolini del fiore (la parte gialla) che sprigioneranno il loro potere eccitante. La camomilla infatti è spesso consigliata la mattina, al posto del caffè, a tutte quelle persone che soffrono di stomaco. Quindi camomilla per rilassarsi sì, ma a questa condizione.

Approfondimento

La pianta sempreverde e per principianti che desiderano una casa green