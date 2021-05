Finalmente con la bella stagione estiva abbiamo un unico obiettivo, quello di trascorrere le nostre meritate ferie, al sole e al mare. Dopo un anno così pesante a causa della pandemia, questo desiderio di vacanza è più forte che mai, e se preferiamo rimanere nella nostra amata Italia, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

In questo articolo mostriamo, alcune delle bellissime località balneari italiane per godere di tanto relax, divertendosi e spendendo poco.

È possibile trascorrere le vacanze spendendo poco e vistando luoghi meravigliosi, con mare cristallino e chilometri di spiaggia. In alcuni posti infatti i prezzi sono molto vantaggiosi.

Per delle vacanze balneari in luoghi stupendi non si può non pensare al Salento, infatti le vacanze estive sui lidi della Puglia sono sempre molto gettonate.

La spiaggia Torre Lapillo

La spiaggia di Torre Lapillo è una meravigliosa baia con chilometri di spiaggia bianca ed un mare cristallino con acqua bassa, partendo dalla riva per molti metri. La baia si trova all’interno del comune di Porto Cesareo.

Torre dell’ Orso

È una località adatta alle famiglie con i bambini ed ai giovani con spiagge attrezzate e tutti i servizi necessari.

Un altra regione molto gettonata è la Calabria, dove un borgo si è conquistato lo scettro del più bello d’Italia: Roccella Jonica.

Questo luogo domina dall’alto sulla Costa dei Gelsomini affacciandosi sul mare Ionio.

Ha un antica storia alle spalle e sono 17 anni consecutivi che conquista la bandiera blu.

Trascorrere le vacanze qui non costa molto visto che nella settimana del ferragosto di media il pernottamento in una stanza doppia in un hotel a 5 stelle costa fra i 120 e i 140 euro.

Non si può non includere la Sicilia, anch’essa una regione abbastanza economica, con qualche differenza tra le province. Secondo alcune statistiche pubblicate sulle riviste specializzate, quella di Trapani è la più cara, le province di Ragusa e di Palermo sono tra le più economiche.

Macari

Tra le province di Trapani, fa eccezione un bellissimo borgo dal mare meraviglioso e dai prezzi bassi: Macari.

Chi ama rilassarsi e restare lontano dalle grandi folle, questo è il luogo ideale.

Non ci sono grandi hotel, ma carini B&B, i cui prezzi in estate non superano di media gli 80 euro a persona.

Terminiamo con l’Abruzzo in uno dei posti più famosi d’Italia: Pineto.

Pineto

Forse non tutti conoscono Pineto, un comune in provincia di Teramo che affaccia sul mare Adriatico. È stato molte volte dichiarato bandiera blu d’Europa.

Offre tutti i servizi di una località di mare ed è molto economico, visto che nel periodo di Ferragosto una camera doppia in hotel a 4 stelle, costa di media soltanto 90 euro.