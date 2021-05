Prendersi cura delle proprie piante non è un’impresa così semplice.

Ad esempio, abbiamo visto più volte che insetti, batteri e parassiti possono compromettere la loro salute.

Ma non solo. Anche gli agenti atmosferici, o la troppa esposizione al sole possono creare problemi seri.

Altre volte, invece, le nostre piante gridano aiuto, mostrando questi 5 segnali, perché molto probabilmente stiamo commettendo un errore imperdonabile: le stiamo concimando troppo.

Innaffiare e concimare troppo le piante non è sempre una buona prassi. Infatti, l’eccesso di nutrienti può danneggiarle invece di farle stare bene.

Per fortuna possiamo accorgerci in tempo di questi errori perché le piante comunicano sempre con noi.

Vediamo subito in che modo.

Quando le foglie iniziano a deformarsi

Questo è uno dei primi segnali che la pianta ci mostra quando abbiamo esagerato con i fertilizzanti.

Se le foglie iniziano a deformarsi ed arricciarsi, è importante agire subito con un rinvaso.

Il terreno fresco aiuterà la pianta a formare nuove foglie sane e forti.

Le punte delle foglie diventano marroni

Quando le foglie iniziano a bruciarsi, i fattori scatenanti possono essere diversi.

Ma se rilasciando il fertilizzante, la prima reazione della pianta è la comparsa delle punte marroni sulle foglie, allora il problema è proprio il concime.

Anche qui la soluzione è procedere con un rinvaso.

Crosta sul terriccio

Un eccesso di concime si può notare subito anche dalla formazione di una crosta biancastra sul terriccio.

In questo caso, vuol dire che i nutrienti non sono stati assorbiti bene dalla pianta. Forse il problema sta nel terreno troppo pesante e poco drenato.

Possiamo rimediare rimuovendo i depositi incrostati dal terriccio ed innaffiando per bene, magari alleggerendo il terreno.

Quando le foglie diventano gialle

Questo può essere il sintomo di diversi problemi, come le radici marce, ristagni idrici o mancanza di luce.

L’ingiallimento delle foglie spesso è causato anche dalla perdita di umidità, dovuta al troppo concime nel terreno. Anche in questo caso assicuriamoci di lavare bene il terreno e permettere così alla pianta di riprendersi.

La pianta inizia a perdere le foglie

Questo segnale non è mai bello da vedere, perché mostra la lenta morte della pianta.

Infatti la perdita delle foglie è l’ultimo atto di disperazione, dopo i primi segnali sopra descritti. Assicuriamoci di non aggiungere altro fertilizzante per un po’ dopo aver lavato il terreno e tentato di rinvasare la pianta.

Dunque, abbiamo visto che le nostre piante gridano aiuto, mostrando questi 5 segnali, perché molto probabilmente stiamo commettendo un errore imperdonabile: troppo concime.

Occhio quindi a non esagerare con i nutrienti!