L’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale (n. 12 dell’11 febbraio) presenta diversi concorsi pubblici davvero interessanti. Uno di questi è quello relativo ai 1.249 posti messi a disposizione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con scadenza il 14 marzo. Una seconda opportunità che segnaliamo in questa sede riguarda l’Azienda Ospedaliera e Universitaria di Catania.

Sulla Gazzetta, infatti, sono apparsi gli estratti di 14 bandi riguardanti svariati profili. In particolare si ricercano dirigenti medici e collaboratori sanitari. Sintetizziamo i passaggi chiave delle selezioni, dunque al via le domande per 14 concorsi presso la struttura sanitaria catanese.

I posti messi a concorso dal Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania

Tutti i posti messi a concorso sono a tempo indeterminato e le selezioni sono per titoli ed esami. Quanto alle figure professionali ricercate, i concorsi riguardano la ricerca di:

n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista;

n. 2 posti di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia;

n. 5 posti di C.P.S. ostetrica;

n. 13 posti di collaboratore professionale tecnico di laboratorio biomedico, cat. D;

n. 14 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia;

n. 3 dirigenti medici, disciplina cardiologia;

n. 5 dirigenti medici, disciplina di neonatologia;

n. 3 dirigenti medici, disciplina di chirurgia generale;

n. 3 dirigenti medici, disciplina di medicina trasfusionale;

n. 1 dirigente medico, disciplina di psichiatria;

n. 1 dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia;

n. 2 dirigenti medici, disciplina di oncologia;

n. 1 dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica;

n. 8 dirigenti medici, disciplina di radiodiagnostica.

Al via le domande per 14 concorsi nel pubblico impiego in questa meravigliosa città di mare del Sud

I posti complessivamente disponibili sono pari a 69 unità, divisi per competenze così come i bandi lasciano facilmente intuire.

I requisiti specifici di partecipazione variano a seconda del profilo per il quale ci si candida. Essi riguardano principalmente il titolo di studio richiesto e/o eventuale iscrizione all’Albo e specializzazione.

I requisiti di carattere generale riguardano il possesso della cittadinanza italiana, la maggiore età e l’idoneità fisica all’impiego. Poi abbiamo l’assenza di condanne passate in giudicato. Ma anche l’esistenza di elementi che impediscano l’insorgere di un rapporto di lavoro con la P.A.

Istanze da inviare solo online

Le istanze di partecipazione vanno inoltrate esclusivamente per via telematica. Al riguardo basterà utilizzare la specifica applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell’azienda e indicata in Gazzetta.

Quanto ai termini per la candidatura, tutti i bandi prevedono scadenza fissata al 13 marzo. A proposito di scadenze, ricordiamo che entro il 6 marzo ci si può candidare ai 7 concorsi presso l’Ente di ricerca per conto del Ministero della Salute.

Considerata la mole di dettagli contenuti nei singoli bandi, si invita il Lettore interessato a prendere visione integrale del o dei testi di proprio interesse.

