Cari maschietti prepariamoci che tra poche settimane torna la primavera. Con essa torna anche la voglia di liberarci di capi pesanti e ingombranti. Il bello della stagione calda è proprio questo: vestirsi e svestirsi in un attimo. Poi, ovviamente, al calar dell’estate dopo mesi di afa e zanzare, torneremo a benedire freddo e riscaldamento. Come ogni anno. Occhio, però che quest’anno la primavera potrebbe piazzare un colpo a sorpresa ed estrarre dal cilindro del vintage una sorpresa di assoluto rispetto. Dopo averne parlato con degli esperti del settore, ecco le novità per i nostri Lettori.

Che ricordi dei mitici anni ‘80

Quanti bei ricordi per noi che siamo cresciuti negli anni ’80. Ci rivediamo in quei film ancora bellissimi come “Vacanze in America”, “Vacanze di Natale” e “Sapore di Mare”. Solo per citare qualche pellicola di quegli anni che ha fatto la storia, seppur semplice, del nostro cinema non impegnato. Incredibile vedere allora, come oggi, i Vip indossare quei famosi piumini quotati in Borsa. O le scarpe da ginnastica a strisce che sembrano immortali. Uno dei ricordi di quegli splendidi anni era il marsupio. Quando entrò nelle case di tutti, qualcuno gridò allo scandalo. Ma, come, un accessorio di moda che usano i posteggiatori e i venditori ambulanti. Categorie che approfittiamo per salutare. Eppure, fu così e, oggi, gli esperti rilanciano sulla scommessa marsupio. Ovviamente, riveduta e corretta.

Attenzione a questo inconfondibile accessorio maschile che tornerà prepotentemente di moda nella prossima primavera stupendo proprio tutti

Sui jeans o il pantalone di velluto. Con la tuta e gli shorts sportivi, ecco che il marsupio tornerà a ruggire nelle prossime settimane. Se abbiamo la collezione negli armadi, tiriamola fuori, perché torna alla ribalta. Ma quali saranno i marsupi in voga? Consideriamo che nel frattempo questo capo non è sparito, anzi. Pensiamo solo a quando andiamo al mare. Ai negozi vicino alla spiaggia. Qui troviamo materassini e canotti, ma anche marsupi e tracolle. Sui loro inconfondibili espositori girevoli. Per non parlare dei mercati settimanali, con banchi pieni di colori, misure e modelli di marsupi. Pronosticare quale marsupio andrà di più non è facile, ma qualche previsione trapela.

Dallo sport alla linea per la scuola

Attenzione a questo inconfondibile accessorio maschile che si riprenderà dunque lo spazio che merita. Gli addetti ai lavori puntano sulle marche classiche, quelle che potremmo incredibilmente avere ancora in ricordo degli anni ’80. Parliamo delle linee che fanno ancora oggi zaini per la scuola e per la montagna. Accessori e vestiario dello sport e del tempo libero. Non mancheranno le migliaia di influencer che lanceranno qualcosa di nuovo e di “cool”, che diventerà il tormentone della primavera-estate 2022.

Approfondimento

Mitico e amatissimo ecco tornare sui mercati un cellulare che ha segnato un’epoca e si presenta con la nuova veste tecnologica