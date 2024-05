Gli analisti di Morgan Stanley hanno dichiarato di essere sovrappesati sulle azioni globali, con una preferenza per le azioni giapponesi ed europee a causa di valutazioni attraenti e revisioni degli utili. Negli Stati Uniti, prevedono una crescita robusta degli utili per azione (EPS) e una compressione modesta dei multipli. Sono selettivi nei mercati emergenti, con un focus su India, semiconduttori e hardware tecnologico in Corea e Taiwan.

Morgan Stanley prevede un potenziale di rialzo del 17% per le azioni giapponesi e del 18% per quelle europee. Ha alzato i suoi obiettivi di prezzo per MSCI Europe a 2.500, TOPIX a 3.200 e MSCI Emerging Markets a 1.090. L’obiettivo di prezzo a 12 mesi per l’S&P 500 è stato aumentato a 5.400. Nonostante ciò, ritengono che le valutazioni siano più interessanti fuori dagli Stati Uniti, con l’indice MSCI All Country World ex US scontato di circa 7 volte rispetto all’S&P 500.

Attenzione ad alcune azioni a Piazza Affari

Nelle ultime settimane, abbiamo visto alcune azioni fare bene e poi ritracciare dai massimi . Ci riferiamo a Stellantis che sembra aver costruitio una buona base di ripartenza dopo il ribasso di circa il 20% durato alcuni mesi. Nella stessa sitiazione grafica si trova anche Piaggio, che dopo l’ultima trimestrale deludente potrebbe guardare con ottimismo al futuro Saipem, invece, forte di giudizi positivi da parte degli analisti e un bilancio molto lusinghiero rispetto agli ultimi anni, ora potrebbe ritornare presto sui massimi annuali segnati nelle scorse settimane.

Al momento non si vedono pericoli sui listini azionari: i livelli di breve termine e i tempi che scadiscono questa tendenza

La seduta di contrattazione del 21 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.802

Eurostoxx Future

5.055

Ftse Mib Future

34.729

S&P500

5.321,4.

Cambio probabile di tendenza se la settimana chiuderà sotto i seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.692

Eurostoxx Future

5.030

Ftse Mib Future

34.315

S&P500

5.192.

Lettura consigliata

Dove è diretto il platino?