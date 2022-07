Ci sono alcuni luoghi in Italia che sono da perdere la testa. E, proprio per questo motivo, dovremmo provare a scovarli tutti, uno a uno. Infatti, ci sono degli angoli di paradiso che non sono noti come meriterebbero. E, a causa di ciò, potremmo perderli solo perché non siamo a conoscenza della loro esistenza. Per questo, quindi, dovremmo sempre tenerci informati sul territorio del Bel Paese. In questo modo, infatti, potremo star certi di non perdere nessuna meraviglia che l’Italia ci offre e di poter davvero godere delle sue infinite bellezze.

Maratea ci offre un angolo di paradiso davvero incantevole da godersi durante l’estate per vivere delle giornate in tranquillità

L’aspetto davvero formidabile del Bel Paese è che offre dei paesaggi diversi tra loro, ma sempre mozzafiato. Per esempio, l’Italia ci regala dei borghi davvero unici che dovremmo assolutamente scoprire. Ma non solo. Anche le spiagge della penisola potrebbero sorprenderci, facendoci dimenticare i Caraibi o le Maldive. Tra queste spiagge uniche e cristalline, ce n’è una in particolare che potrebbe farci innamorare. Questa distesa blu limpida si trova nella bellissima regione della Basilicata, più nello specifico a Maratea. Stiamo parlando della Spiaggia Illicini, una distesa immensa che ci farà rimanere a bocca aperta.

Meglio delle Maldive questa spiaggia italiana conosciuta da pochissimi

La spiaggia, che si trova poco lontano da Marina di Maratea, presenta delle caratteristiche davvero uniche. Si tratta di un’insenatura molto particolare, che è circondata dalla natura lucana. Intorno alla spiaggia, infatti, potremo notare lecci, mirti e altri alberi che andranno a creare un fresco davvero meraviglioso. Al tempo stesso, gli scogli daranno vita a un’immagine ossimorica da togliere il fiato. Il nome della spiaggia, inoltre, viene proprio dall’albero del leccio che contorna la calotta e che rende così particolareggiante il luogo di cui stiamo parlando.

La spiaggia è facile da raggiungere e potremo scegliere di andare a piedi, se ci troviamo lì vicino, o in macchina. Arrivati, potremo notare una distesa d’acqua cristallina, tipica del luogo. Maratea, infatti, offre un mare davvero invidiabile e spesso è possibile vedere il fondo in tutta la sua naturalezza. Per questo motivo, potrebbe essere una scelta più che azzeccata per tutti coloro che amano il mare e che non vedono l’ora di fare un bagno in una distesa blu e cristallina. Dunque, ora sappiamo che è meglio delle Maldive questa spiaggia italiana conosciuta ancora poco ma assolutamente da visitare. Sicuramente, potrebbe diventare una validissima opzione per dare una svolta interessante alle nostre vacanze.

Lettura consigliata

Una spiaggia nera, bagni di fango e una natura spettacolare, appena scopriremo in che luogo d’Italia si trova vorremo andare subito