Mercurio in Cancro porta un fine settimana da bollino rosso per la Bilancia e c’è chi cercherà l’amore su Facebook, con belle notizie in arrivo per Cancro e per chi vincerà un concorso

Saranno giorni indaffarati per l’Ariete, alle prese con una intensa vita sociale. Non solo aperitivi, ma anche dal punto di vista romantico faremo cose inaspettate, fuori dai nostri schemi di tranquillità.

Per il Toro sono iniziate, mentalmente, le vacanze. Più cura del nostro corpo e attenzione a noi stessi, tra manicure e non solo. E chi ci sta intorno se ne accorgerà, flirtando in maniera quasi imbarazzante.

Mercurio in Cancro porta un fine settimana da bollino rosso per i Gemelli. Troppo concentrati sul lavoro senza mai staccare e pensare alle vacanze. E così non lasceremo spazio agli altri. Almeno, questa dedizione sarà premiata.

Il Cancro è il segno più fortunato di luglio e tutto gli gira alla grande. Se abbiamo intenzione di partecipare ad un concorso pubblico, avremo più possibilità di altri. E se siamo in crisi di coppia, è il momento di recidere i cordoni.

Mercurio in Cancro spinge il Leone alla prudenza. Non sveliamo le nostre carte al lavoro, ma teniamocele per noi. Meglio non dire, a volte, quello che si pensa. E, in amore, facciamo lo stesso per fare in modo che l’altro si accorga di noi.

Per la Vergine, è arrivato il momento di andare a trovare un amico che non vediamo da tempo. E, sul lavoro, prendiamo il coraggio a due mani e chiediamo un colloquio al nostro capo che potrebbe portarci belle novità.

Sarà un weekend pessimo per la Bilancia che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questo luglio iniziato male. Sul lavoro, rischieremo il posto per errori di distrazione e anche in amore siamo a rischio tradimento.

Una bella notizia allieterà i prossimi giorni dello Scorpione che passerà il tempo a programmare cose per ottenere sempre di più. Chi è single frequenti posti affollati perché l’anima gemella ci sta aspettando.

Il Sagittario dovrà prepararsi a grandi delusioni nei prossimi giorni. Attenzione a non farci contagiare dal virus per non dover stare una settimana chiusi in casa. Anche a livello di cuore, le nostre voglie saranno represse dagli astri.

Il Capricorno continuerà ad andare in crisi a cospetto della persona che ama. Al suo cospetto balbettiamo come adolescenti timidi. E questa insicurezza ci colpirà anche nel lavoro, con cattive notizie in arrivo anche per la salute.

L’Acquario non vede l’ora che questo periodo passi velocemente anche se le cose miglioreranno da settembre. In amore, invece, affideremo a Facebook le nostre speranze di trovarlo.

Per i Pesci sono giorni di grande serenità. Ci godremo un fine settimana in una città consacrata all’amore, dove flirtare con la nostra dolce metà. E nel lavoro le cose andranno sempre meglio.

