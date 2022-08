Gli appassionati del mondo dell’astronomia sono sempre molto attenti e puntuali nel consultare l’oroscopo settimanale o mensile. I più curiosi, e quanti amano approfondire la conoscenza di altre culture, amano consultare le previsioni astrologiche anche di altri oroscopi diversi dal nostro. Molti lo fanno per mera curiosità. Altri, invece, consultano altre previsioni per fare un confronto con quelle tradizionali a cui siamo abituati. Tra gli oroscopi più gettonati c’è sicuramente quello cinese. Molto interessante è anche quello Maya. D’altra parte, si tratta di un oroscopo molto antico.

Una cultura antica e gli animali guida

Affonda le sue origini a 4.000 anni fa circa. Esattamente nella stessa epoca in cui la civiltà Maya ebbe origine e si sviluppò in una zona del centro America (più o meno l’area dove oggi si trovano gli stati del Messico, Belize, Guatemala, Honduras e Salvador).

Insieme alla cultura azteca, quella dei Maya rappresenta la forma di civiltà più evoluta dell’America precolombiana. L’oroscopo occidentale si basa su 12 segni, stabiliti sulla base della posizione dei Pianeti al momento della nascita. A sua volta, invece, l’oroscopo Maya si basa su 13 animali guida che, fin dalla nascita, proteggono il nuovo nato e ne forgiano temperamento e carattere. Secondo il nostro oroscopo, il mese di luglio si è chiuso alla grande per 3 segni, tra cui il Capricorno. Vediamo invece cosa prospettano le previsioni dei Maya per questo mese di agosto.

Agosto scintillante per questo segno secondo l’oroscopo Maya

Dopo un periodo un po’ giù di tono, finalmente la fortuna sta per baciare il segno della Scimmia. A questo segno appartengono coloro che sono nati nel periodo compreso tra l’11 gennaio e il 7 febbraio. Per il segno della Scimmia tutto va a gonfie vele. Il lavoro procede bene portando grandi soddisfazioni e ottimi guadagni. Molto bene anche il settore amore e sentimenti. Insomma, in generale, questo è un periodo assai positivo, che è destinato a perdurare anche nei prossimi mesi. La fortuna assisterà infatti il segno della Scimmia fino a fine anno. La fortuna strizzerà l’occhio soprattutto ai più audaci, a quanti avranno quindi il coraggio di fare investimenti su più fronti.

Non si tratta quindi solo di investimenti di carattere finanziario, ma anche di importanti progetti in ambito lavorativo e personale, come, ad esempio, un cambio di lavoro, la scelta di mettersi in proprio avviando un’attività, la decisione di sposarsi o di fare un figlio. Insomma, coloro che sapranno osare, scegliendo di dare fiducia alla vita, saranno assistiti dalla buona sorte, che spianerà loro la strada per ogni tipo di decisione presa. Infine, saranno favoriti anche gli spostamenti, intesi sia come viaggi di piacere che trasferte per lavoro. Gli antichi Maya parlano quindi chiaro: si prospetta un agosto scintillante per questo segno zodiacale fortunato.

