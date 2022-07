Siamo ormai a fine luglio e una parte dell’estate è già volata via. Molti di noi sono già in vacanza, altri stanno per partire. Ci chiediamo come sarà agosto e cosa ci riservano le stelle. Qualche astro brillerà per noi? La fortuna finalmente smetterà di ignorarci? Quali saranno i segni più fortunati ad agosto?

Occasioni d’oro e grandi opportunità

Agosto sarà il mese della rivincita per questi fortunatissimi segni. Sicuramente la fortuna arride al segno del Capricorno, il decimo dello zodiaco. È un segno che ama il successo e lo persegue con determinazione. Vuole raggiungere vette altissime, così come l’animale che lo rappresenta. Questo è il suo momento. I pianeti gli sono favorevoli e ciò si traduce sul piano pratico in una serie di successi. Potrà avere promozioni sul lavoro o avanzamenti di carriera, importanti progetti e proficue commesse. Il piano del successo professionale è aperto a ogni forma di gratificazione. Pieno successo anche sotto il profilo della comunicazione.

In questo mese nasceranno amicizie interessanti e si rinsalderanno i rapporti di lavoro. In famiglia si starà felicemente anche con la suocera, con cui finalmente si troveranno argomenti di conversazione a proposito dell’ultima ricetta di cozze fritte proposta da Antonino Cannavacciuolo. Che dire? Tutto sorride intorno a questo segno. Anche l’amore, a partire però dall’11 del mese, quando si placherà l’opposizione di Venere. Da quel momento slanci di romanticismo avvolgeranno le coppie nelle tiepide notti d’estate.

Agosto sarà il mese della rivincita per questi fortunatissimi segni zodiacali

Momento felice anche per il Cancro, il quarto segno dello zodiaco. È un segno che ama difendere i propri spazi dall’invadenza del Mondo, e fa di tutto per creare intorno a sé una bolla invalicabile all’interno della quale sono ammessi solo pochi intimi. È un modo per difendere la sua sensibilità complessa dalle delusioni e dagli imprevisti della quotidianità. Ad agosto avrà dalla sua Marte e Urano che lo spingeranno all’azione e lo costringeranno a definire situazioni rimaste in sospeso. Troverà la forza per spazzare via gli ostacoli che gli impediscono di vivere pienamente.

È il momento della rivincita, del cambio di passo. Si potranno rinegoziare accordi poco vantaggiosi, riconsiderare i rapporti con i colleghi e non tollerare più le situazioni di compromesso. Qualunque sia la questione da risolvere, si avrà la forza di prenderla di petto per cambiare finalmente le cose e uscire dalle situazioni di impasse. Anche in amore ci sarà la tendenza a ridefinire i rapporti, ma si avvertirà nello stesso tempo l’esigenza di far parlare le ragioni del cuore e di lasciarsi guidare dai sentimenti. Per i single, la situazione si presenterà estremamente dinamica con tante occasioni da cogliere al volo.

