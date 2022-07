Ci stiamo lentamente lasciando alle spalle il mese di luglio che ha segnato in maniera indelebile le vite di molti segni zodiacali. Per il Capricorno non è stato un gran periodo ma la metà di luglio ha segnato una svolta positiva per gli appartenenti a questo segno. Tra i segni zodiacali che stanno vivendo un 2022 tra alti e bassi troviamo il Leone che in questo periodo potrebbe trovarsi nuovamente in difficoltà. Tra la fine di luglio e agosto, però, arriverà un mare di amore per il Cancro e i Pesci.

Agosto porta tanto amore ma problemi di soldi a questi 3 segni zodiacali

Per il Cancro, lavorativamente parlando, il mese di agosto sarà di preparazione a settembre. I progetti e gli incontri sono solamente rimandati all’autunno. Le coppie innamorate dovranno affrontare alcuni problemi all’inizio del mese ma attenzione ai tradimenti. Meglio non mettere in discussione le relazioni ufficiali per qualcosa di ufficioso. I single, invece, avranno la possibilità di incontrare persone interessanti sia in vacanza che in città, sarà sufficiente guardarsi attorno. Per il Cancro in Capricorno saranno momenti molto fortunati sia sul lavoro chi in amore. Si riuscirà, infatti, a ritrovare la tranquillità perduta da tempo. Attenzione agli incontri perché potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Leone

Il mese di agosto sarà molto difficile per i nati sotto il segno del Leone. L’inverno è stato terribile, la primavera ha permesso ai Leoni di rialzare la testa mentre in agosto Urano e Marte saranno di nuovo contrari. Potrebbero, poi, presentarsi problemi sul lavoro che si risolveranno con dedizione e impegno. Sarà solo necessario avere un po’ di pazienza ma i problemi rientreranno. Per quanto riguarda l’amore, invece, occhi aperti dal 10 agosto in poi. Si tratta, infatti, di momenti propizi per fare nuove conoscenze. Alcune coppie tenderanno a consolidarsi ancora di più mentre altre potrebbero spaccarsi anche a causa di altre persone. Per il Leone in Cancro non sarà un grande momento dal punto di vista sentimentale, potrebbero presentarsi problemi passati che faranno terminare relazioni.

Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci agosto porterà amore e serenità ma qualche problema di denaro. Da un lato, infatti, potrebbero essere favoriti gli incontri romantici che, in alcuni casi, si trasformeranno in qualcosa di duraturo. Per altri, invece, resteranno confinati tra le avventure estive senza riscontri nella vita quotidiana. Chi è alla ricerca di sentimenti dovrà guardarsi attorno nella prima parte di agosto che sarà particolarmente propizia agli incontri.

Tuttavia, come si scriveva in precedenza, potrebbero esserci problemi sul lavoro e di denaro. Le spese saranno tante, per questo motivo si consiglia di ridurre all’osso quelle superflue. Concedersi una vacanza ma tagliare su acquisti, forse, inutili come abbigliamento o calzature. A dover fare attenzione alle finanze sarà soprattutto il Pesci in Acquario che potrebbe trovarsi in difficoltà. Quindi, agosto porta tanto amore ma problemi di soldi a questi 3 segni zodiacali.

