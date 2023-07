Agosto porta grandinate in amore per Gemelli e Scorpione, ma sarà bollente per questi 5 segni zodiacali

L’amore è una forza incredibile, in grado di dare profonda gioia ma anche desolazione. Indubbiamente vi sono momenti in cui le relazioni vanno a gonfie vele ed altri in cui è più facile entrare in crisi. Non diversamente, i periodi possono essere più o meno propizi anche per i single. A darci previsioni circa le questioni di cuore del mese di agosto interviene l’oroscopo, che sembrerebbe favorire alcuni segni e creare difficoltà ad altri.

Le ferie, le vacanze e le maggiori uscite che ci si concede rendono l’estate la stagione preferita dalla maggior parte delle persone. Elementi che contribuiscono anche a offrire maggiore spazio di condivisione col partner, nonché maggiori occasioni per trovarne uno potenziale. Inutile negarlo, la bella stagione sempre rinvigorisce i legami e aiuta a crearne di nuovi. Il cielo di agosto, dal punto di vista astrologico, serba alcune belle sorprese sentimentali, ma anche affanni e difficoltà. Scopriamo quali segni saranno fortunati in amore e quali, forse, dovrebbero puntare piuttosto al gioco.

Attenzione, agosto porta grandinate in amore per Gemelli e Scorpione

Nubi all’orizzonte per le questioni di cuore dei Gemelli e dello Scorpione. I primi in coppia hanno vissuto un periodo davvero fertile e gioioso, ma dopo la salita si sa che arriva la discesa. Cominciano a emergere gli sbalzi d’umore che vanno a cozzare con la tranquillità della coppia. Necessaria un po’ di autoanalisi prima di decretare la fine della storia o la sua rinascita. I single Gemelli vivono un periodo d’incostanza, motivo per cui è preferibile volare basso e mantenersi cauti nelle frequentazioni per non bruciare tutto da principio.

Lo Scorpione in relazione sta vivendo un periodo d’insofferenza, si sente stretto e non è più soddisfatto. Forse sarebbe meglio confessare al partner di avere maggiore bisogno di spazi propri piuttosto che accanirsi contro lo stesso. I cuori solitari del segno non riescono a lasciarsi andare, sarà a causa dei profondi turbamenti che stanno vivendo. L’amore è rimandato alla prossima occasione, ma si raccomanda di non giocare coi sentimenti altrui.

Passione a raffica e cuori scalpitanti

La Bilancia ha trovato un equilibrio di coppia davvero invidiabile, finalmente ha lasciato ogni formalità alle spalle per gettarsi in un rapporto più intimo. È il momento di condividere i gesti quotidiani e banali con la persona che ha accanto e che li saprà rendere davvero speciali. La Bilancia che non ha una relazione dovrà tenere gli occhi aperti, è il momento perfetto per incrociare lo sguardo giusto e fare la prima mossa.

Che periodo altalenante per l’Acquario, fortunatamente agli affanni si affiancano le gioie. A spazzare via le incertezze e a sostenerlo, sa di poter contare sulla dolce metà, il che significa che se da un lato i dispiaceri si dimezzano, dall’altro le gioie raddoppiano. I single è inutile che si ostinino a stare da soli, è il momento di farsi coraggio e gettarsi a capofitto in una nuova storia senza aver paura delle ferite passate.

Se agosto porta grandinate in amore per Gemelli e Scorpione, una sorta di luna di miele invece è quella che sta vivendo l’Ariete con la persona amata. Non importa da quanto si stia assieme, una nuova complicità accende un fuoco di passione difficile da estinguere. Non va meno bene agli scapoli, che faranno strage di cuori e avranno avventure piccanti che potranno anche tramutarsi in qualcosa di importante. Sarà merito della tranquillità ritrovata, anche in campo sentimentale davvero si torna a rinascere.

Cancro e Leone sull’onda dei sentimenti

Si sorprenderà il Cancro stesso, ma contrariamente ai propri pronostici la sua relazione procede a meraviglia. Potrebbe perfino essere arrivata quella sicurezza che permette di sbilanciarsi maggiormente e di fare un passo in più. I single non devono assolutamente chiudersi nel guscio, ad agosto la loro brillantezza e il loro savoir faire non passano certo inosservati. È nelle serate piene di gente che daranno il meglio di sé e che potrebbero scoprire delle affinità inaspettate con qualcuno.

È stato un periodo duro per il Leone, ma il peggio è passato. La rinnovata serenità lo porta a dare più attenzioni al partner e conseguentemente a riceverne. I sentimenti tornano a volare in alto e la passione sale alle stelle. Non diversamente, coloro in cerca dell’anima gemella ritrovano quella sicurezza che li contraddistingue e che li porta a prendere l’iniziativa. Se c’è qualcuno di speciale nei dintorni, basta tergiversare, è ora di agire. Se da un lato quindi agosto porta grandinate in amore per Gemelli e Scorpione, dall’altro farà battere i cuori di Bilancia, Acquario, Cancro, Leone e Ariete.