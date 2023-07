Tutti gli indirizzi più cercati per mangiare la migliore focaccia ligure della tradizione

Sei in vacanza in Liguria e non sai rinunciare ad un buon trancio di focaccia? Ecco i locali più famosi.

In estate, una delle mete di vacanza più gettonate sia dai turisti stranieri che dagli italiani stessi è senza dubbio la Liguria. Località come Portofino o le Cinque Terre sono infatti conosciute in tutto il Mondo e di conseguenza sono un vanto per il nostro Paese. Ed ecco quindi arrivare sui nostri lidi turisti inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi e non solo, senza appunto contare la quota nazionale. In effetti, tra residenti e chi ha la seconda casa al mare in queste zone, la percentuale di italiani sul litorale non è affatto esigua. Tra l’altro, le attrazioni offerte dalla Regione non si riducono alla classica giornata in spiaggia, ma sono molto più varie. Del resto, essendo un territorio che si estende tra mare e monti, le opportunità da cogliere sono molteplici e differenti, a seconda dei gusti.

Si può optare per un tour in barca alla volta del Golfo del Tigullio, oppure puntare su itinerari di trekking come quello per raggiungere San Fruttuoso. Inoltre, eventualmente, anche i collegamenti interni come bus o treni per spostarsi tra Recco, Camogli e le altre cittadine della riviera sono frequenti. Insomma, chi arriva in vacanza in Liguria di certo non si annoia e può trovare una giusta dimensione di relax adatta alle proprie esigenze. Ma, al di là della bellezza del mare, del paesaggio e delle attività, c’è una cosa che come sempre mette tutti d’accordo: il cibo.

Tutte le specialità del territorio

Non è un mistero che la Liguria vanti alcune delle ricette più iconiche del Belpaese, a partire da quella che la rende famosa: il pesto. Per non parlare poi delle trofie, dei pansotti, del fritto misto o degli altri piatti di mare con il pescato del giorno. E poi arriva lei, la regina indiscussa e amatissima della riviera di Ponente e di Levante: la focaccia.

C’è quella liscia o al pesto, quella al formaggio di Recco e quella con pomodorini e olive fino all’altrettanto nota farinata. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, ma conosci tutti gli indirizzi più cercati per mangiare la migliore focaccia della tua vacanza? Scopriamoli insieme. Partiamo naturalmente dal capoluogo, Genova. Qui i fornai verso cui dirottare l’attenzione sono diversi, ma ne segnaliamo almeno tre: Voglia di Pane, Le Fornarine e Zena Zuena.

Tutti gli indirizzi più cercati per mangiare la migliore focaccia: scoprili tutti

Gli amanti della focaccia di Recco, invece, prendano nota del panificio Moltedo o del ristorante da Manuelina. Se ti trovi a Camogli fai un salto al forno Revello. Qui trovi la focaccia liscia e in tutte le sue varianti, compresa la saracena e quella con olive taggiasche nell’impasto.

In alternativa consigliamo anche il Fornaio di Monterosso, il panificio Tosi di Sestri Levante e quello Pinamonti di Santa Margherita Ligure.