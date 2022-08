Inizia agosto e grande protagonista del nuovo cielo mensile sarà la Luna. Questo astro continua a influenzare pesantemente il quadro celeste dopo il grande evento della Super Luna a luglio. Questi transiti saranno molto importanti per la Vergine, che vedrà un passaggio di Mercurio, pianeta che annuncia soldi e ottimi affari. L’astro d’argento invece transiterà in Bilancia, poi in Scorpione e infine in Sagittario. Tutti questi segni ne saranno influenzati, ciascuno a proprio modo. Ecco dunque che agosto inizia con cascate d’oro per questi segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete. Gli imprevisti passeranno con spirito propositivo e positivo. Buone sensazioni in campo professionale. Evitare le chiacchiere in amore: arriveranno miglioramenti. Toro. Per tutta la settimana la sensazione sarà di aver avuto qualcosa di storto. I danni, per fortuna, saranno limitati grazie a una bella energia e buonumore. Gemelli. Sarà una settimana al top, specie se si metterà alle spalle l’orgoglio. Cambiamenti in arrivo, il cui valore dipenderà solo da un giusto atteggiamento. Cancro. L’immaginazione volerà grazie alla posizione della Luna. Se qualcosa dovesse andare storta, bisognerà sapersene assumere la responsabilità. Solidità nelle coppie, specie quelle più longeve.

Leone. Settimana sottotono. Il lavoro e qualche questione affettiva poco piacevole renderanno tutto poco soddisfacente. Gelosia, orgoglio e incomprensioni saranno dietro l’angolo e andranno tenute a bada. Vergine. Senza infamia e senza lode, ma tendenzialmente saranno giorni positivi. Un po’ in salita nei primi giorni, ma poi le cose miglioreranno. Il periodo astrale è generalmente buono, da sfruttare.

Agosto inizia con cascate d’oro per questi segni, attenzione per 2 sfortunati

Bilancia. Un’ottima settimana si apre davanti ai nati sotto questo segno. Vita sociale al top, con un bel cambiamento dietro l’angolo a inizio settimana. Notizie positive all’orizzonte. Scorpione. Il fine settimana con la Luna a favore sarà esplosivo, così tanto che si rischierà di deragliare. Importantissimo tenere le redini della corsa. Sagittario. I re della settimana sono nati sotto questo segno. Anche se partirà un po’ di soppiatto, tutto esploderà con l’arrivo della Luna. L’istinto, anche in amore, sarà l’arma principale per vincere ogni battaglia. Capricorno. Sette giorni all’insegna dell’impazienza. Sarà necessario mantenere il controllo, perché il bene che la Luna fa al Sagittario non sarà altrettanto piacevole per i Capricorno. Calma e sangue freddo.

Acquario. Irrequietezza e grandi energie saranno da sfruttare a inizio settimana, perché scemeranno presto. Pazienza e giudizio in amore e si potranno vivere situazioni anche divertenti ed eccitanti. Pesci. Venti di novità nella vita amorosa. Relazioni sentimentali al top, specie per le coppie che pensano di sposarsi. Meno bene i single, che però dovranno solo pazientare un poco. Grande fortuna negli affari: è il momento di far fruttare qualche buona idea.

