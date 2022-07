Dal 22 luglio la fortuna girerà verso 3 segni regalando occasioni d’oro

La settimana dal 18 luglio al 24 agosto si confermerebbe come una delle più ricche di eventi celesti interessanti per l’oroscopo e influenti per il nostro futuro. Molti di questi, poi, estenderebbero la loro influenza benefica anche ai primi di agosto, rendendo indimenticabile parte dell’estate.

Il primo ad aver aperto le danze è stato l’ingresso di Venere in Cancro il 18 luglio, portando una ventata d’amore a tinte rosa e rosso fuoco. Il 19 luglio, invece, si è registrato il transito di Mercurio in Leone, che fino a questo weekend prometterebbe affari d’oro. Subito dopo, il 20 luglio, la Luna ha dato spettacolo ponendosi nella posizione dell’ultimo quarto, regalando giorni decisamente frizzantini.

Gli eventi in programma, però, non sarebbero finiti qui. Infatti, venerdì 22 luglio ci attenderebbe un importantissimo transito del Sole che sembrerebbe destinato a rovesciare le sorti di ben 3 protagonisti dello zodiaco.

Sole splendente in un segno di fuoco

Dopo aver illuminato il segno del Cancro, il 22 luglio il Sole cambierà casa e sarà ospite del Leone. Qui soggiornerà fino al 22 agosto, imponendosi come uno degli eventi più fortunati del clou dell’estate. In particolare, si aprirebbe un periodo particolarmente effervescente, grintoso e ottimista. Le energie, quindi, non dovrebbero scarseggiare, miste al coraggio di lottare per i propri sogni e ad una certa dose di idee brillanti.

Questo trattamento, però, sarebbe riservato solo ad alcuni segni zodiacali che potrebbero chiudere luglio alla grande e aprire agosto con una buona stella alle calcagna.

Dal 22 luglio la fortuna girerà verso 3 segni zodiacali che riceveranno soldi, amore e allettanti opportunità

Il primo segno che godrà di questi benefici è il Leone. Questo, favorito già dal transito di Mercurio, brillerà di luce propria grazie all’arrivo del Sole.

In particolare, sarebbe in arrivo un periodo di grande stabilità economica, durante il quale potersela spassare tra viaggi, feste e qualche capriccio. Anche l’amore sarebbe al top, soprattutto per le coppie che potrebbero ritrovare quella complicità fisica e mentale che si era assopita nel tempo.

Altri 2 segni affini

Oltre al Leone, nel girone dei fortunati ci sono e ci saranno altri 2 segni che gli sarebbero particolarmente affini, entrambi d’aria.

A far compagnia al Leone c’è, ad esempio, il segno dei Gemelli. Per tutti i nati dal 21 maggio al 21 giugno il consiglio delle stelle sarebbe quello di tenere gli occhi ben aperti. In questo modo si potrebbero avvistare nuovi affari proficui all’orizzonte e nuove conquiste amorose per i single.

Infine, la dea bendata accoglierà tra le sue braccia la Bilancia. Questo segno potrebbe trovare finalmente l’occasione per dimostrare a tutti le sue qualità. Inoltre, per la Bilancia potrebbe essere un buon momento per iniziare a esporre con sicurezza le proprie idee. Tutto ciò potrebbe giovare in amicizia ma anche al lavoro, ambiente nel quale si prospetterebbero nuove posizioni di leadership.

Allora, dal 22 luglio la fortuna girerà verso questi 3 segni portando a un periodo dove potrebbero fioccare opportunità in vari ambiti della vita.

