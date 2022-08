“Accada quel che accada, ma anche nel giorno peggiore, il sole alla fine tramonterà”. Bellissimo questo antico proverbio orientale, che ben si potrebbe collegare all’oroscopo. Soprattutto ai due segni che vedremo oggi, particolarmente sfortunati e chiamati a un inizio mese tutto in salita. Purtroppo, mica tutti i segni possono essere fortunati, e qualcuno che paga dazio c’è sempre. L’importante sarebbe uscire in fretta dalla black list e passare invece ai segni più fortunati, magari direttamente sul podio. Dopo aver visto che il segno che sarà fortunato per tutta l’estate, gettiamoci invece nella mischia di coloro che dovranno lottare per sopravvivere.

Brutto periodo iniziale per la Bilancia

Luci e ombre in questo mese di agosto per tutti i nati del segno della Bilancia. Non si spaventino tutti gli appartenenti a questa costellazione perché come abbiamo detto anche nel proverbio sopra persino il peggior tramonto prima o poi se ne andrà. Ed è proprio il caso dell’inizio mese della Bilancia, che per una decina di giorni non vedrà assolutamente la luce. Nella speranza di essere in ferie, evitando così tutte le magagne lavorative. Attenzione anche alle complicazioni in campo amoroso, dove le stelle sembrano contrarie almeno fino a Ferragosto. Tanta tensione casalinga, che potrebbe portare anche a litigi importanti e pericolosi. Poca energia e spesso buttata via in questi primi giorni del mese. Decisamente, meglio si prospetta la seconda parte di agosto. Ma, per parlare di questo è ancora troppo presto. Meglio cercare di limitare i danni e arrivare alla metà del mese più incolumi possibili.

Agosto complicato e sfortunato per questi 2 segni avversi alle stelle

A fare compagnia alla Bilancia, ecco i Pesci. Purtroppo, c’è tanta tensione nell’aria anche in questo segno e i motivi di litigio sarebbero più di quelli di serenità. Attenzione che la situazione lavorativa potrebbe davvero prendere una brutta piega per tutti coloro che sono al lavoro. Ecco perché sarebbe più che opportuno prendersi un meritato break.

L’importanza di una pausa meritata

Come nel caso della Bilancia, anche il periodo no dei Pesci dovrebbe comunque terminare intorno a Ferragosto. Probabile che la svolta arrivi addirittura attorno alla 17 o 18 del mese. Agosto davvero complicato e sfortunato per questo segno che sarebbe opportuno cercasse assolutamente il relax, ricaricando le pile per settembre e ottobre. Potrebbe arrivare infatti un autunno pieno di sorprese per i Pesci.

Lettura consigliata

Lo ha confermato il nostro oroscopo e lo hanno ribadito quello cinese e Pellerossa ma saranno le stelle Maya a incoronare il segno più ricco e fortunato dell’estate 2022