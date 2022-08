A colazione moltissime persone mangiano le ciambelle fritte. Sono piccole, ricoperte di zucchero, ripiene con crema pasticcera oppure vuote. In ogni caso, sono una vera delizia per ogni palato e l’essere state fritte le aiuta molto ad essere le preferite nella classifica dei più piccoli soprattutto. Tuttavia, i cibi fritti sono da evitare in una dieta dimagrante o più sana.

Tenendo conto di questo consiglio che arriva sempre da parte degli esperti di nutrizione, quindi, come fare senza dover rinunciare alle amate ciambelline? È davvero molto semplice. L’alternativa alle ciambelline fritte sono le ciambelline al forno, ugualmente deliziose, ma più leggere e senza burro.

Nelle prossime righe ecco, quindi, la ricetta di queste ciambelline leggere e morbide con la lista degli ingredienti necessari e con il procedimento adatto. Si tratta di una ricetta che può andare bene sia per adulti che per i bambini, sia per la colazione che per la merenda.

L’alternativa alle ciambelline fritte sono le ciambelline al forno senza burro

Per creare 15 ciambelline, gli ingredienti necessari da disporre sul tavolo di lavoro sono i seguenti:

500 g di farina;

100 g di acqua;

100 g di latte;

80 g di zucchero;

40 g di olio di semi di girasole;

15 g di lievito di birra;

Zucchero a velo vanigliato.

Alcune precisazioni: il latte e l’acqua devono essere a temperatura ambiente. Mentre, per un risultato migliore è preferibile la farina Manitoba. Questa ha una forza maggiore che garantisce morbidezza. Detto questo, procedere con il mettere in acqua e latte un cucchiaio di zucchero e il lievito di birra fresco. Nel frattempo, mettere la farina e al centro lo zucchero e l’uovo.

Versando sulla farina l’acqua e il latte a filo, iniziare ad impastare con le mani. Aggiungere l’olio di semi. È necessario lavorare l’impasto, piegandolo e sbattendolo sul tavolo, per almeno una decina di minuti in modo da amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Fatto questo, va lasciato a riposo per un paio di ore in una ciotola coperta da pellicola e da un panno.

Non ci sarà bisogno dello stampo per ciambelle, ma basterà essere muniti di un bicchiere e poi di quei boccini della sac a poche o di qualcosa di piccolo e rotondo per creare le ciambelline dopo aver steso l’impasto con il mattarello. Disporle sulla teglia con carta da forno e poi sistemarle a riposare nel forno spento ma con luce accesa, per almeno un’ora. Dopo questo procedimento basterà scaldarle in forno a 180° per una decina di minuti. Quando saranno fredde, ricoprire con lo zucchero a velo.

Come conservarle

Queste piccole ciambelline nel forno cresceranno e diventeranno morbidissime e buonissime, tanto da sorprendere tutti gli invitati e i familiari. L’unica accortezza da prendere, se non si mangiano tutte subito, è la seguente: inserirle in sacchetti per alimenti e conservarle al massimo 3 giorni.

