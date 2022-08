Successo, soldi e fortuna finalmente per questi segni zodiacali ad agosto

Inizia il mese di agosto. È già andata via metà dell’estate ma ci resta il mese più festaiolo, quello in cui nessuno rinuncerà a godersi a suo modo le gioie dell’estate.

Molti sono in ferie, altri si preparano a raggiungere luoghi bellissimi dove trascorrere un periodo all’insegna del relax. La natura è così generosa in questo periodo che siamo tutti un po’ fortunati a goderci sole e caldo. Ma le stelle? Andiamo a vedere che cosa ci riservano. Successo, soldi e fortuna finalmente per questi segni zodiacali.

Gli astri consigliano prudenza

Questo è il mese del Leone, quello in cui cade il compleanno della maggior parte dei nati in questo segno. Si presenta interessante e frizzante, pieno di novità ma non così in discesa. Il Leone deve lottare ancora e neutralizzare l’influenza frenante di Saturno ma ha tutta l’energia per farlo. Sembra che per lui le lotte non siano mai definitivamente superate, ma ha dalla sua la forza del Sole battagliero e il favore degli astri.

Chi è ancora alle prese con il lavoro dovrà risolvere questioni spinose prima di andare in vacanza. Le stelle consigliano prudenza e ponderatezza per uscire dall’impasse. Questo non è il momento delle decisioni avventate, quelle che sfidano la sorte, ma il momento del buonsenso che sa vagliare attentamente la situazione ed impedire passi falsi. A fine mese i nodi si scioglieranno e si veleggerà verso il successo facile che spazzerà via le preoccupazioni.

L’amore gode di un momento favorevole. Le coppie lasceranno da parte battibecchi e musi lunghi con la complicità delle vacanze che riconcilia gli animi. Chi ha il cuore libero potrà vivere storie d’amore emozionanti che renderanno l’estate rovente e piena di passione.

Successo, soldi e fortuna finalmente per questi segni zodiacali

Per l’Ariete agosto inizia in tono minore. L’influenza di Plutone genera nervosismo e provoca liti futili in famiglia e sul lavoro. Le stelle consigliano ponderatezza e attenzione ai bisogni degli altri che ci ricambieranno con la loro disponibilità. Dopo la prima decina del mese, però, le cose cambieranno e tornerà l’entusiasmo di sempre che spazzerà via i malumori come neve al sole.

Le cose ricominceranno a girare per il verso giusto e gli arietini recupereranno la loro brillante vitalità. Sapranno mostrare il loro talento sul lavoro e si prepareranno ad affrontare nuovi progetti. Chi è in ferie si lascerà andare alle spese folli come chiede ogni vacanza che si rispetti. Solo a fine agosto, con il rientro nella routine, si tornerà a conteggiare ogni spesa come sagge formiche.

Brillante la vita sociale con nuove conoscenze e incontri interessanti. La vita sentimentale sarà serena e pacata per la prima metà del mese per riprendere più vivace che mai dopo Ferragosto.

