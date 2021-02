Proiezionidiborsa in pochi semplici steps spiegherà cos’è il rateo ereditario, a chi spetta e come si calcola. Innanzitutto è bene sapere che agli eredi spetta il rateo ereditario INPS, ecco come fare domanda in questi casi. Invero, succede che con il decesso del titolare di una pensione, o di un qualunque trattamento previdenziale, non si pensi alle somme maturate e non riscosse. In genere, dopo lo sconforto del lutto, gli eredi si preoccupano di comunicare l’evento all’Ente previdenziale e alle Istituzioni. Ciò soprattutto al fine di avvalersi al più presto possibile del trattamento di reversibilità.

Si dà il caso, però, che il nostro sistema legislativo preveda che tutto ciò che non è stato riscosso in vita dal pensionato debba essere pagato agli eredi. Tanto per il principio che individua per l’erede il subentro nelle situazioni giuridiche attive e passive del de cuius.

Agli eredi spetta il rateo ereditario INPS, ecco come fare la domanda in questi casi

Pertanto, con il decesso del titolare di un trattamento pensionistico sorge il diritto a riscuotere quantomeno il rateo di tredicesima maturata. Esattamente come quello che matura quando si interrompe un rapporto do lavoro. Ma non solo, con il termine rateo ereditario si fa riferimento anche a somme che potrebbero derivare da ricalcoli della pensione. Tali somme rientrano nell’asse ereditario e possono essere chieste all’Ente anche in quote singole.

A chi spettano? Agli eredi ex lege o meglio gli eredi legittimi. Come si ottiene la liquidazione delle somme? Attenzione, se l’erede è il coniuge allora, il rateo ereditario verrà corrisposto d’ufficio con la pensione di reversibilità. Se, invece, c’è il concorso o ci sono altri eredi, bisogna presentare una domanda per la riscossione. Alla domanda dovrà allegarsi una serie di documenti. Tra questi, la carta d’identità del dichiarante, una dichiarazione sostitutiva che indichi le generalità degli eredi e l’eventuale delega ad uno solo di essi.

Sebbene sia in dubbio la legittimità di tale credito a favore degli eredi, la liquidazione da parte dell’Ente potrà subire ritardi. Ciò soprattutto nel caso ci siano più eredi in disaccordo tra loro.

