I funghi sono dei veri protagonisti della cucina. Sono così versatili che si possono preparare in tantissimi modi. Ne esistono tante varietà, ma essendo stagionali non sempre sono facilmente reperibili. Con questi trucchi si possono essiccare e consumare ogni volta che si vuole. Vediamo come!

Come essiccare i funghi con queste tecniche e gustarli tutto l’anno

Purtroppo non tutti i tipi di fungo si prestano a questa tecnica. Infatti, alcuni perdono il loro gusto e le loro proprietà nutritive con l’essicazione. Altri invece, come i porcini, i finferli e la trombetta dei morti sono perfetti. E non è necessario avere essiccatori professionali per farlo. Queste tecniche si possono mettere in pratica comodamente in casa.

La prima cosa da fare è assicurarsi che i funghi siano commestibili. Soprattutto se sono stati raccolti nel bosco e non si è esperti. Basterà rivolgersi ad un micologo per stare tranquilli. Dopodiché bisogna evitare assolutamente di lavarli. Per eliminare i residui di terriccio basterà usare un pennello. Se la base del gambo dovesse essere troppo impregnata, si può eliminarla con un coltellino.

Le 3 tecniche principali

La più comoda e veloce è sicuramente il microonde. Bisogna prendere i funghi già puliti e tagliarli a fette dello stesso spessore. Non più di mezzo centimetro, così si essiccheranno più velocemente. Disporli su un foglio di carta da forno che vada bene per il microonde, senza che si sovrappongano. Accenderlo alla massima potenza, con il timer impostato a 2 minuti. Questo procedimento andrà ripetuto un paio di volte, finché i funghi non saranno più umidi. Basterà toccarli per verificare il livello di umidità.

Il microonde è sicuramente il metodo più veloce. Ma a causa delle dimensioni ci vorrà un po’ di tempo per essiccare tutti i funghi. Per questo esistono altri due metodi altrettanto efficaci. Il primo è il forno classico. Basterà disporre le fette di funghi su una teglia, ben distanziate tra loro. Accendere il forno a 45 gradi ventilato, per un’ora. Meglio se con lo sportello leggermente aperto. Poi andranno girati e rimessi in forno per un’altra ora.

Altrimenti si può fare come una volta: essiccarli al sole. Ma così facendo i funghi non saranno pronti prima di un paio di giorni. In più è un metodo che fa troppo affidamento sul meteo.

Ed ecco come essiccare i funghi con queste tecniche e gustarli tutto l’anno. Si possono conservare in un barattolo per un anno intero. Basta solo reidratarli ogni volta che servono.

