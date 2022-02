Affrettiamoci per viaggiare in Italo con l’80% di sconto approfittando delle offerte del fine settimana

Sono ben due le offerte disponibili fino a lunedì per prenotare i biglietti con Italo Treno ad un prezzo fuori dal comune. Sconti fino all’80% per viaggiare sia in classe Smart che in Prima, a seconda della promozione utilizzata. Per la stessa condizione, cambiano date di viaggio possibili e numero di posti totali disponibili. Facciamo il punto nei paragrafi che seguono.

La prima offerta

Affrettiamoci per viaggiare in Italo con sconti incredibili. La prima promozione che andiamo a presentare permette di avere un risparmio sul prezzo del biglietto fra il 50% e l’80%. Comprende un grande numero di soluzioni con data di viaggio a partire dall’8 marzo e fino all’8 aprile 2022. Come successo in precedenza per altre occasioni, anche in questo caso Italo fissa un numero massimo di posti disponibili. Il totale è di 100.000, tenendo conto che ogni utente può acquistare al massimo 2 biglietti ed è possibile utilizzare tale promozione solo in ambiente Smart.

Tuttavia questa iniziativa è usufruibile soltanto dagli utenti Italo Più che hanno ricevuto email relativa. Non esiste alcun codice sconto applicabile. Pertanto, agli iscritti alla newsletter della compagnia ferroviaria consigliamo di consultare la propria casella di posta e l’Area Personale di Italo. La prima promozione ha, inoltre, il vantaggio di poter essere cumulata con altre iniziative promozionali.

Un codice promo per risparmiare fino al 40%

Italo Treno offre un’altra interessante opportunità di risparmio. Fino al 40% di sconto sull’acquisto di biglietti in classe Smart o Prima per un ampio numero di soluzioni a partire dal 4 marzo. È possibile prenotare già da adesso, anche per viaggiare nel periodo di Pasqua. Tempo fino alle ore 18 di lunedì 28 febbraio per approfittarne, inserendo il codice promo relativo in fase di ricerca.

A differenza della prima offerta presentata, i posti disponibili sono 650.000 e non è cumulabile con altre promozioni. Il codice da inserire è “COSTUME”, scelto in occasione del periodo di Carnevale.

Affrettiamoci per viaggiare in Italo con l’80% di sconto approfittando delle offerte del fine settimana

La disponibilità delle due iniziative è legata alle tariffe Low Cost ed eXtra. Se in fase di ricerca del biglietto troveremo una delle due accessibile per la soluzione scelta, sapremo di star accedendo agli sconti dedicati. In caso contrario, per la seconda promozione assicuriamoci di aver inserito correttamente il codice relativo.

