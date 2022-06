Meteo permettendo, le temperature sono finalmente perfette per le prime giornate in piscina o le capatine toccata e fuga al mare, prima delle vere e proprie ferie estive lunghe. Ci sentiamo, però, ancora palliducce e con la pelle non proprio al massimo della forma, dopo quasi un anno ferme in città tra smog e aria viziata. Per cui, che male c’è a voler avere un filo di trucco anche in spiaggia o sotto il sole, in queste calde giornate estive? L’unico problema è che caldo afoso, umidità e sudore non sono proprio grandi alleati del make up a lunga tenuta (e nemmeno dei capelli, che ci costringono a ingegnarci per tenere a bada i tanto odiati baby hair).

I prodigiosi spray fissanti

Molte ricorrono all’ausilio di spray fissanti per il trucco, che sono delle soluzioni da vaporizzare o prima del trucco per creare una base, o dopo per fissare il trucco già applicato. Le più astute ne spruzzano un pochino sulla spugnetta inumidita e tamponano la pelle per compattare bene il fondotinta. Ne esistono tantissimi in commercio: quelli con formula idratante, quelli fissanti e illuminanti e quelli rinfrescanti per l’estate, da applicare anche più volte nel corso della giornata. Tuttavia, non solo gli spray sanno rispondere con efficacia all’SOS del trucco che cola.

Addio per sempre al trucco estivo che cola grazie a questi rimedi per un make up che dura tutta la giornata

Oltre a questi miracolosi spray fissanti, ci sono diversi accorgimenti per mantenere il trucco intatto tutto il giorno. Sicuramente, applicare la crema idratante prima di stendere la base aiuta ad evitare la formazione di croste e solchi nel nostro make up. Molto utili anche i primer in crema, da stendere come base dopo la crema idratante e prima del trucco. La differenza sarà tangibile, soprattutto per quanto riguarda il trucco occhi. Un altro trucchetto è sempre quello di fissare tutti i nostri prodotti in crema, con prodotti in polvere. Persino l’eyeliner può essere fissato con un po’ di ombretto nero e un pennellino sottile.

Quel che non può mancare

Le più disperate ricorrono alla lacca, ma lo sconsigliamo. Non è proprio la scelta più salutare per le nostre vie respiratorie. Piuttosto, è preferibile avere sempre a portata di mano cipria e ombretti, per ritoccare il trucco tra un bagno e l’altro o tra una passeggiata al sole e l’altra. Il vero segreto è sempre quello di realizzare make up leggeri per l’estate, per non sovraccaricare la pelle di prodotti e per favorire una corretta traspirazione. E per dire addio per sempre al trucco estivo che cola, meglio prediligere le BB cream che donano luminosità al viso, mantenendolo idratato e fornendo una lieve coprenza, per mimetizzare i piccoli inestetismi della pelle. Perciò, che l’estate abbia inizio.

Lettura consigliata

Color ciliegia o corallo il rossetto rosso perfetto è diverso per ogni donna in base a questo fattore da non trascurare