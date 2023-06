Addio minigonne corte e scomode: la gonna lunga in denim è la tendenza che sta spopolando

Finalmente puoi stare comoda, coprire i fianchi e sentirti alla moda. Torna a spopolare la gonna lunga di jeans da abbinare con i tacchi e con le scarpe basse.

Sono arrivate anche nelle passerelle più blasonate come Balenciaga, Maison Margiela o Miu Miu. Le modelle come moderne sirene sfilano con gonne lunghe dai lavaggi diversi, dai più chiari ai più scuri. Questa tendenza anni ’90 amata anche dalle over 40 è quella ideale se vuoi stupire tutti. Vediamo quali modelli stanno spopolando e perché non devi rinunciare allo spacco!

Jeans mania, anche Gigi Hadid non ne può fare a meno

Sono tante le celebrities che stanno sfoggiando look total denim in questo periodo. La prima è sicuramente la stupenda Gigi Hadid che lo indossa per le sue uscite quotidiane. Jeans lunghi sfrangiati, giacca di jeans e anche gonne lunghe con spacco e sneakers alla moda. Questi sono solo alcuni esempi di outfit di jeans che puoi mettere insieme spendendo poco. Ma è proprio la gonna lunga con lo spacco che grazie agli abbinamenti colorati e gli accessori diventa super chic. Lo spacco può essere vertiginoso sul davanti, o una comoda apertura sulla parte posteriore per muoversi con facilità. Ma se vuoi sembrare più giovane e più slanciata, scegli i modelli attillati a sirena con il mega spacco. Il successo è garantito e tutti ti faranno i complimenti per lo stile.

Addio minigonne corte e scomode, meglio lunga con lo spacco

La gonna lunga sarà il capo must have della prossima stagione fino all’autunno. È così versatile, comoda e facile da abbinare che non potrai più farne a meno! Se vuoi un look più casual abbinala ad un top corto o una t-shirt comoda da mettere dentro la gonna. Ai piedi metti una sneakers colorata per dare carattere al look e giubbino di pelle sulle spalle. O in alternativa, top con scollo all’americana e indossa una camicia over di lino come capospalla. Se invece vuoi un look più elegante per un aperitivo, metti una blusa leggera e dei sandali. Vuoi spendere poco per le scarpe? Ci sono tanti modelli eleganti e che non stringono il piede anche a meno di 50€.

Vuoi sfoggiare un look più elegante, allora scegline una di denim nera e sfrangiata. Ai piedi metti delle slingback o delle mules colorate, super di tendenza in questo momento. Body dalle trasparenze più sensuali, gioielli e mini bag a tracolla e stenderai tutti. Insomma, finalmente puoi dire addio minigonne corte e scomode e coprire i fianchi pronunciati rimanendo sempre alla moda.